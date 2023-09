Una de las principales incógnitas del verano fue la lesión de rodilla de Alexis Vega que le impidió participar en la Copa Oro y que lo alejó de las canchas durante el arranque del Apertura 2023 con Chivas; sin embargo, el delantero rojiblanco dio detalles sobre su evolución y si es verdad que tendrá una carrera corta a causa de esa dolencia.

Muchos periodistas han lanzado reportes poco esperanzadores, en donde inclusive auguran que Gru está viviendo sus últimos años como futbolista profesional debido a las condiciones en las que se encuentra su articulación, rumores que fueron desmentidos por el mismo delantero del Guadalajara.

“La rodilla va bien. Me siento súper bien, no tengo nada de dolor. Por la cabeza me pasaba ya no jugar futbol. Eso fue después de la Copa Oro, estaba muy mal. Con todos los fisios en Chivas, los doctores en Selección me apoyaron mucho. Puse todo de mi parte para sentirme mejor y que mi carrera pueda durar mucho tiempo.

“Quiero ser un referente. Tengo que trabajar mucho, es un proceso largo. ¿Quién no quisiera jugar el primer partido en el Azteca con su gente? Nos llena de mucha ilusión. Espero que este Mundial sea el de nosotros, que podamos dar una buena versión y mostrar buenos resultados. Siendo en nuestro país tenemos que dejar la vida”, declaró Alexis Vega a Tv Azteca.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El duelo más esperado de la fase regular del futbol mexicano en el que chocarán los dos clubes más importantes del país está pactado a disputarse el próximo sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.