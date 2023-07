Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció este domingo su deseo por recobrar su mejor versión para el regreso del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Además, reconoció que enfrentar a equipos de la MLS en esta Leagues Cup 2023 será un buen parámetro para los objetivos rojiblancos.

El atacante estelar del Rebaño Sagrado participó en la conferencia de prensa para la visita a Kansas City, en Children’s Mercu Park. El rojiblanco reconoció que “mis compañeros junto al cuerpo técnico venimos con esa convicción de poder sacar un buen resultado“.

El Gru Vega, durante su intervención en la sala de conferencias de Children’s Mercy Park, adelantó que “sabemos que va a ser un partido complejo. (Kansas City) Es un rival que tiene muchas particularidades, sobre todo tiene jugadores que pueden marcar mucha diferencia“.

¿Cómo se siente Alexis Vega en esta Leagues Cup 2023?

El delantero del Guadalajara, en cuanto a su estado de salud, reveló que “me siento bien, me siento contento. Ahora que ya puedo estar de regreso junto a todos mis compañeros, trabajar al parejo, yo creo que me ha ayudado muchísimo. Si bien o mal no hice una pretemporada como tal, me he adaptado a las circunstancias que me han tocado, he trabajado fuera durante mucho tiempo. Ahora me siento bien, me siento fuerte, con mucha confianza y trataré de seguir trabajando, de apoyar a mis compañeros, de sumar, de aprovechar los minutos que me den y así me voy a poner en mi mejor versión, mi mejor nivel“.

¿Cómo ve Alexis Vega esta nueva rivalidad con la MLS?

Vega, sobre esta novedosa rivalidad, refirió que “es algo muy bonito, muy especial; han crecido bastante las dos ligas. Siempre que venimos con la Selección tratamos de ganar, sacar buenos resultados y ahora es lo mismo. Nos enfrentamos una vez más, en un torneo que conocemos, que sabemos cómo juegan los rivales. Sí, hay que tenerles mucho respeto, porque han sacado muy buenos resultados en el inicio de este torneo, pero esto todavía no termina. Sabemos que queda mucho camino por delante, siempre es una competencia muy sana. Ahora que podemos competir nuevamente contra la MLS es algo muy importante para nosotros y un buen parámetro para nosotros“.