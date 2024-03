Chivas fue sacudido hace unos días debido a la importante sanción económica que aplicó la Concacaf debido al mal comportamiento de un grupo de aficionados rojiblancos que lanzaron insultos racistas a Julián Quiñones en el duelo contra el América en el Estadio Akron.

Sin embargo, pese a que se dice que la suma ronda los 150 mil dólares, es decir, cerca de 2 millones y medio de pesos, Amaury Vergara tomó una importante decisión y fue la de no apelar la decisión de la Concacaf, pese a que eso pudo reducir la cifra de manera considerable.

El presidente del Guadalajara procura predicar con el ejemplo, por lo que habría aceptado la sanción por el mal comportamiento de aficionados del chiverío, por lo que aceptaron pagarla sin inconformarse, así lo reveló Alejandro Ramírez en su canal de YouTube.

“Sí lo multaron a Guadalajara. Ya ha dado Amaury Vergara la noticia al interior, a su gente de apoyo que no hay que hacerla tanto de tos, hay que pagarla, no hay problema. No sé de cuánto. Se giró la orden de saldarla, sin ningún problema.

“Siempre hay una posibilidad de hacer una reducción cuando vas y apelas o metes una inconformidad, de ahí viene una revisión y tienen un tabulador. Aquí había un tabulador para ejercer una disminución, pero la gente de Chivas y el consejo dijeron: ¿vamos a pagarla, sin problema’, pese a que pudo pedir una apelación”, explicó el también reportero de Tv Azteca.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de la jornada 13 del Clausura 2024?

Tras el Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América, el futbol mexicano tendrá una pausa debido a la Fecha FIFA, por lo que las hostilidades del Clausura 2024 se reanudarán hasta finales de marzo, por lo que el choque entre el Rebaño y Rayados se jugará hasta el 30 de este mes, en punto de las 19 horas en el Estadio BBVA.