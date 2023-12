Chivas se encuentra en plena pretemporada para el Clausura 2024 de la Liga MX con la novedad de que Fernando Gago será su nuevo entrenador. Por otra parte, a menos de una semana para que finalice el 2023, el Rebaño Sagrado vivirá días claves de cara al siguiente campeonato.

A lo largo de las últimas semanas el Guadalajara estuvo en boca de todos debido a que se esperaba la llegada de varios refuerzos y la salida de algunos jugadores. Sin embargo, ante la llegada del argentino todo cambió y se espera la decisión final del entrenador argentino en las próximas horas.

Por otra parte, esta semana Chivas enfrentará días claves previo a que termine el 2023 debido a que se define el futuro de varios de sus jugadores. Según lo informado por Fernando Esquivel se trata de jugadores que determinará el nuevo timonel como así también la directiva.

Por un lado, la salida de Eduardo Torres y Ronaldo Cisneros hacía a FC Juárez está en peligro. Esto se debe a que el mediocampista podría llegar a Colorado Rapids de la MLS, oferta que analiza la directiva, mientras que en el caso del atacante todo depende de Fernando Gago.

Por otra parte, en el mismo tuit Fernando Esquivel habla de Cristian Calderón, que en estos momentos está sin club y busca renovar con el Rebaño Sagrado, por lo que todo se define en estos días. No hay que olvidarse que el lateral izquierdo se enfrentó con la afición y que fue uno de los tres indisciplinados en la fiesta del hotel de concentración previo al juego con Toluca.

Santiago Ormeño sale de Chivas

Tras no tener minutos en FC Juárez, Santiago Ormeño regresa a Chivas tras estar un año préstamo, por lo que buscan acomodarlo en otro equipo. Según lo informado por el Rebaño Sagrado el atacante estaría siendo buscado por Puebla, club en el que brilló, y Sporting Cristal de Perú.

Gerardo Arteaga no regresa a la Liga MX

Como se sabía, tanto América como Chivas estaban detrás de Gerardo Arteaga, mexicano que milita en el Genk de Bélgica. Sin embargo, Kery Ruiz informó que no llegará a la Liga MX. “Gerardo Arteaga quiere hacer carrera en Europa, así que se complica cada vez más su llegada. No es imposible, pero es un caso similar al de César Montes. América es opción sólo si no hay ninguna otra opción de seguir en Europa”, expresó el periodista.

Fidel Ambriz se aleja de Chivas

Al igual que en el Apertura 2023, Chivas volvió a la carga de Fidel Ambriz pero esta vez para que sea su refuerzo en el Clausura 2024. Sin embargo, informan que el Guadalajara lo sondeó y que es demasiado caro. “Por lo que puedo saber, el reporte de que Chivas tiene muy adelantado el fichaje de Fidel Ambriz, no es correcto. Chivas sondeó, pero… Digamos que se sale de su presupuesto”, informó Kery Ruiz.