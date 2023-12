El hecho de que las Chivas de Guadalajara solo jueguen con futbolistas mexicanos suele representar una gran complicación a la hora de salir al mercado de pases. Los demás clubes de la Liga MX le exigen al Rebaño grandes sumas de dinero por jugadores que quizás no lo valen. Además, la institución rojiblanca tiene menos opciones que los demás y también puede realizar fichajes apresurados como el que concretó con Santiago Ormeño, hace algunos torneos atrás.

El Rebaño está en busca de un centrodelantero de primer nivel hace ya varios torneos, ya que prácticamente desde Alan Pulido no aparece un goleador de jerarquía que sobresalga y aparezca en los momentos difíciles. De hecho, la búsqueda sigue vigente y para el próximo Clausura 2024, está la posibilidad de que Chicharito Hernández regrese a Verde Valle, donde comenzó con su fenomenal carrera como profesional.

Sin embargo, aquel fichaje de Ormeño no sólo que no ha funcionado, sino que representa un problema hasta el día de hoy, ya que el atacante naturalizado todavía tiene contrato vigente con Chivas. A pesar de que se lo dejó ir mediante cesiones, el atacante no ha logrado consolidarse fuera del Rebaño y actualmente pertenece a la institución, la cual intenta resolver rápido su situación.

Chivas busca dar salida a Santiago Ormeño

De momento, Santiago Ormeño podría hasta jugar el Clausura 2024 con Chivas, sino fuera porque no es tenido en cuenta por el entrenador argentino, Fernando Gago, quien apenas asumió hace algunos días atrás. El Rebaño se hace también cargo de su salario, pero intenta encontrarle sitio lo más rápido posible, pues ni él ni Ángel Zaldívar, el otro que regresaba de su préstamo, serán considerados para el próximo torneo.

Es así que Ormeño parece tener dos opciones sobre la mesa: una en su país de origen, Perú, donde Sporting Cristal aparece como uno de los equipos interesados en su fichaje, preferentemente con una cesión que incluya opción de compra. Por otro lado, el centrodelantero también tendría una chance de continuar en la Liga MX, pues el Puebla pretende su regreso, con otra cesión, aunque haciéndose cargo de una mayor parte del salario.

El paso de Santiago Ormeño por Chivas

El futbolista de 29 años tuvo un buen paso por el Puebla, donde se presentó en el futbol mexicano con 18 goles en 44 partidos. Sin embargo, a pesar de que llegó con buen cartel, Ormeño no estuvo a la altura de una institución como Chivas: apenas disputó 14 encuentros y marcó un gol, por lo que la afición le ha destinado numerosas críticas por resultar un fichaje que no cumplió con lo que se esperaba.

Recientemente, Ormeño tuvo otra oportunidad en el futbol mexicano, luego de que Chivas lo cediera a los Bravos de Juárez, donde tampoco pudo ganarse la continuidad: disputó sólo 12 partidos y marcó un único gol, como con la playera del Rebaño. Ahora, Chivas quiere desprenderse de su salario encontrándole acomodo lo antes posible.