Queda claro que Chivas no vive uno de los mejores momentos en la era de Veljko Paunovic y necesita reaccionar si quiere volver a estar en una definición. Por otro lado, mientras el Guadalajara se prepara para enfrentar a Toluca, reconocido periodista explicó las causas de esta crisis deportiva en el Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que el conjunto Rojiblanco vive una crisis deportiva, la cual es llamativa, ya que hace no tanto disputó una Final de Liguilla. Sin embargo, desde la Leagues Cups no encuentra el rumbo de su juego.

A su vez, en la Liga MX lleva cinco encuentros sin ganar y cada vez quedan lejos los puestos de vanguardia. Debido a esto, Andre Marín realizó un video en el que explicó las causas de este momento.

“El Guadalajara desde el clásico está perdido. Sin Rumbo y sin autocrítica”, comentó en un análisis a Medio Tiempo. Y agregó: “Paunovic tiene la esperanza de quedarse por muchos años en el futbol mexicano. Pero Paunovic tiene que levantar a las Chivas”. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Marín?.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Liga MX?

Chivas se vuelve a presentar este domingo a las 17:20 en el Estadio Nemesio Diez para enfrentar a Toluca. El Rebaño Sagrado no supera de visitante a los Diablos Rojos desde noviembre de 2019.