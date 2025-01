El caso de Matías Cendejas es uno de esos en los que un futbolista desarrolla prácticamente toda su vida dentro de una institución deportiva. Empezó en Chivas Gigantera e ingresó al proceso de Fuerzas Básicas tras unas visorías en las que logró convencer. Tenía apenas siete años. “Casi te podría decir que he vivido con Chivas”, afirma con una sonrisa en diálogo con Rebaño Pasión.

Lo que no muchos juveniles quizás hayan logrado es tener un paso tan exitoso en la cantera: “En Liga MX me tocó ser campeón Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-23 y Tapatío. Me ha tocado convivir prácticamente con el mismo grupo de jugadores”, señala. Pero hay más: en cuatro de esos cinco títulos, Matías Cendejas era el capitán del equipo.

Cendejas levantando trofeos con Chivas (Imago7)

Aunque reconoce esa emoción especial por ser quien alza el trofeo, Cendejas realza la importancia de lo colectivo: “Sinceramente este del Tapatío no me tocó ser capitán, pero lo viví con la misma emoción. Al final, pues un capitán ayuda a sus compañeros. Esa emoción de que tus compañeros y tú han triunfado, es inigualable. En Chivas he estado tanto tiempo que cada vez que tocan momento así, te acuerdas de todo. Y espero que así siga siendo”.

Cendejas tiene sólo 21 años pero su tono claro, sereno y conciso explica por qué ha tenido el honor de portar el gafete en tantas oportunidades. Como en la cancha, se lo nota con madurez, inteligencia y sobre todo, muy centrado. Y al parecer eso es algo que no ha pasado desapercibido para el nuevo cuerpo tecnico de Chivas.

De estar “motivado día a día” a debutar en Chivas con Óscar García Junyent

De cara al Clausura 2025, uno de los objetivos de Chivas pasará por dar más oportunidades a su cantera. Y aunque no le tocó ir a la pretemporada, Cendejas reconocía su entusiasmo en Rebaño Pasión: “Estás motivado día a día porque sabes que en cualquier momento te puede tocar. Trabajas y trabajas, porque no sabes cuándo será tu oportunidad. Tienes que estar preparado todos los días. Es importante que un club le dé importancia a sus juveniles, los mantenga motivados y la competencia siempre sea alta”, analiza.

Cendejas, entre Luis Rey y su amigo, el Hormiga González. Contra Mineros fue su primer partido con Chivas (Imago7)

Lo curioso es que apenas horas después de esa entrevista, Cendejas fue una de las sorpresas del entrenador Óscar García en el amistoso que Chivas disputó ante Mineros en Zacatecas. Jugó como titular en el mediocampo, aunque también jugó algunos minutos en la zaga central. Luego volvió a ir a la banca en los partidos por la Copa Pacífica; señal de que el nuevo cuerpo técnico lo tiene visto y podría darle la oportunidad con la que tanto sueña.

Matías Cendejas habla del título obtenido por el Tapatío

En torneos anteriores, Matías Cendejas ya había tenido la oportunidad de jugar con el Tapatío en la Liga de Expansión MX. Sin embargo, esta vez tuvo mucho más protagonismo. La lesión de Dylan Guajardo le sirvió para convertirse en una fija dentro del 11 inicial de Arturo Ortega, en un doble contención con Saúl Zamora: “Nos adaptamos. Saúl es un poco más de ir y yo lo cubría para que estuviera un poco más suelto. Al final es adaptarse. Si toca un jugador u otro, ajustarse lo más rápido posible”, dice sobre el tándem con el exjugador de León, contra el que compitió en su momento y hasta compartió en Selección Mexicana.

Pero entre esa adaptación que señala Cendejas, también hay algunas cuestiones externas. A mitad del Clausura 2024, Chivas subió a Ortega al primer equipo para reemplazar a Gago y fue Pepe Meléndez quien tomó las riendas del Tapatío: “Esa es la importancia de lo que de Chivas: un equipo unido. Con Arturo estábamos muy bien. Llega otro entrenador y algunas cosas cambian, no todas, pero sí algunas. Seguimos trabajando lo que te da el trabajo y la constancia. Independientemente del entrenador que esté o de los jugadores, un equipo que trabaja puede competir por campeonatos. Al final, con eso, el talento y demás, pudimos campeonar”, reflexiona.

Matías Cendejas con la medalla que le faltaba: la de campeón de Liga de Expansión MX (Imago7)

Cendejas recuerda que tras la primera derrota del Tapatío en el certamen, frente a Mineros, el equipo tuvo un punto de inflexión: “Veníamos jugando muy bien y nos tocó perder. Fue cuando dijimos que eso era un pequeño tropiezo pero teníamos que seguir. Fue un momento clave porque al día siguiente estaban todos trabajando con la idea de que lo podíamos hacer”.

Claro que para lograr el título también hubo que saber sufrir y sino basta con recordar cómo se dio la final frente al Celaya: “Ellos tenían uno menos, nosotros estábamos ahí. Decíamos es cuestión de tiempo. Tanto trabajo que hemos hecho, nos matamos y nos esforzamos, es cuestión de tiempo, se va a dar”. Pese a sufrir un gol a la salida de ese mismo descanso, el Filial rojiblanco logró la remontada y se alzó con su segundo título en la Liga de Expansión.

Un jugador polifuncional: zaguero central o contención, pero inicios como delantero

Otra característica de Cendejas es la de adaptarse a más de una posición. Jugó casi siempre como marcador central, aunque fue con Arturo Ortega que comenzó a hacelo de mediocentro: “Al principio quizá no había tantos en esa posición, y yo también fui desarrollándome en esa zona. Por así decirlo, se dio naturalmente”. Sin embargo, en sus inicios también lo hizo como delantero. Quizás ese paso por distintas posiciones también influya para la madurez que muestra sobre el campo: “Entre más posiciones conozcas, más aprendes del juego, y con más conocimiento puedes resolver situaciones más rápido, que al final es lo que haces jugando”.

Cuando se le pregunta sobre sus referentes, Cendejas nombra primero a dos defensores centrales: Sergio Ramos y Carles Puyol. Aún así, también destaca a los mediocentros que más admira: Sergio Busquets y Rodri Hernández. “Creo que Rodri es el claro ejemplo de un contención que, siendo medio, puede ganar un Balón de Oro y llegar muy lejos”, afirma.

Chivas, la mejor cantera de México

Aunque se le pregunte por compañeros puntuales, Cendejas siempre hace énfasis en el trabajo grupal. Y sin dudarlo afirma: “Al final, puedes Chivas tiene los mejores jugadores. Chivas inspira a trabajar y con el trabajo vas creciendo. Yo que he estado tanto tiempo, te digo con el corazón, es una increíble cantera, la mejor de México y por muchas cosas. Puedes decir ‘ahora tal equipo ha ganado más títulos’, pero Chivas no ha dejado de ganar. Puedes poner muchos ‘peros’”.

“Yo te diría que lo que hace grande a Chivas es tanto el esfuerzo como las personas que hacen. Chivas se enfoca en lo futbolístico, en lo humano, en nutrición, en diferentes áreas. Y, al final, tú como persona vas creciendo y con ese crecimiento lo que generas es que al equipo le aportas más. Y claro, si eso lo hacen todos, pues se convierte en un gran equipo, y al final, pues, los resultados se dan solos”, dice Cendejas, alguien que a su corta edad ya sabe muy bien lo que es representar la playera rojiblanca y también levantar trofeos con esos colores rojiblancos.