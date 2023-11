Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Cruz Azul por el Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, previo al juego con la Máquina, repasamos la estadística menos alentadora que tiene el Guadalajara a semanas para que dé comienzo la Fiesta Grande del balompié nacional.

El Rebaño Sagrado busca afianzarse en la tabla general de posiciones luego de que haya dejado varias dudas tras la eliminación en la Leagues Cup 2023. No hay que olvidarse que a lo largo que desde el certamen binacional, el equipo de Veljko Paunovic hilvanó seis encuentros sin conocer la victoria, entre los que se encuentra la derrota por 4-0 ante América por el Clásico Nacional.

Por otro lado, ante Querétaro, el Guadalajara volvió a ganar luego que haya perdido por paliza ante Tigres, por lo que quedó cuarto y con la posibilidad de superar a Rayados de Monterrey. Para esto es necesario ganar los próximos dos encuentros y esperar que la Pandilla de Nuevo León no sume tantos puntos.

Por otra parte, cada vez queda menos para la Liguilla del Apertura 2023 y Chivas se encuentra en la puerta de la Fiesta Grande. Sin embargo, el equipo de Veljko Paunovic tiene una estadística poco alentadora en el presente certamen que generará cierta preocupación para momentos definitorios como los encuentros que se vendrán.

Chivas se afianza en la tabla, pero tiene una estadística poco alentadora de cara a la Liguilla. (Foto: Imago7)

A lo largo de la fase regular del certamen nacional, Chivas no logró sacarle un punto a ninguno de los equipos que están por delante de la tabla de posiciones. Es decir, perdió ante 2-1 ante Rayados de Monterrey, 4-0 ante Tigres y 4-0 contra América, equipo finalizó como superlíder del campeonato. Es cierto que los partidos se juega, pero sin dudas Guadalajara hoy no es favorito a quedarse con el campeonato porque no pudo con estos tres rivales de fuste.

Por otro lado, hay que destacar que para el Rebaño Sagrado no solo es importante asegurarse un lugar en Liguilla, sino que además es necesario que mantenga el cuarto lugar ya que evitaría cruzarse en Cuartos de Final a los rivales que acabo de nombrar. A su vez, mantendría la ventaja de local para este cruce y para esto debe superar a Cruz Azul y a Pumas en las próximas dos jornadas.

¿Por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

Como decíamos, Chivas enfrenta a Cruz Azul por la jornada 16 del Apertura 2023 de la Liga MX en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México. En México el juego lo podrás seguir en vivo por TV Azteca, TUDN y Chivas TV, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver bajo la suscripción del canal del Rebaño y por Telemundo.