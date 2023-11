Nada mejor para olvidar la humillante goleada, que una victoria sufrida a domicilio. Así, las Chivas de Guadalajara consiguieron este martes imponerse 1-2 en su visita a los Gallos Blancos de Querétaro, en el marco de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2023. Un Estadio Corregidora, en el que logró un triunfo después de más de seis años. Rebaño Pasión te presenta al momento cómo se encuentra la clasificación general de la Liga MX tras este resultado.

El Rebaño Sagrado, entrenado por Veljko Paunovic, dominó el martes a los Gallos, con los goles de Érick Gutiérrez (10′) y Roberto Alvarado (34′) de penal. Pablo Barrera (55′), también de penal, descontó por los queretanos. Los rojiblancos vuelven de inmediato a la Perla de Occidente, para trabajar miércoles, jueves y viernes, con miras a su próximo compromiso.

El Club Deportivo Guadalajara venía de sufrir una humillante goleada 0-4 ante Tigres UANL en un nostálgico regreso al Estadio Jalisco. Los rojiblancos, que ahora dominaron a Querétaro en el Estadio Corregidora, arribaron a 24 puntos en 14 salidas. Así, volvieron a meterse en la pelea por los puestos de clasificación directa a la Liguilla. Pero, ¿en qué lugar de la tabla de posiciones se encuentran?

Chivas, luego de esta visita triunfal, continuará el cierre de calendario frente a: Cruz Azul y Pumas UNAM. Los tapatíos trabajarán lo que resta de esta semana en todos los detalles a afinar para su próxima presentación. Rebaño Pasión te presenta cómo quedó la clasificación general tras la victoria de Chivas en Jornada 15 del Apertura 2023, a continuación:

Tabla de posiciones tras la victoria en la Jornada 15

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 14 33 2 TIGRES UANL TIGRES 14 28 3 GUADALAJARA GUADALAJARA 15 24 4 MONTERREY MONTERREY 13 23 5 ATLÉTICO SAN LUIS SAN LUIS 14 22 6 TOLUCA TOLUCA 15 21 7 PUMAS UNAM PUMAS 14 21 8 TIJUANA TIJUANA 14 20 9 LEÓN LEÓN 14 19 10 JUÁREZ JUÁREZ 14 18 11 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 13 17 12 MAZATLÁN MAZATLÁN 14 16 13 ATLAS ATLAS 14 16 14 PUEBLA PUEBLA 15 16 15 PACHUCA PACHUCA 14 16 16 QUERÉTARO QUERÉTARO 15 15 17 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 14 18 NECAXA NECAXA 14 11

El Guadalajara, con sus 24 puntos, escaló de forma provisional hasta el tercer lugar de la clasificación. Esto, antes del cierre de la tanda de este martes: León vs. Pumas UNAM y Monterrey vs. Necaxa. Además, de los partidos del miércoles: Atlas vs. Pachuca, Cruz Azul vs. FC Juárez, Atlético de San Luis vs. América, Mazatlán vs. Santos Laguna y Tijuana vs. Tigres UANL.

Pumas (21), Monterrey (23) y San Luis (22) son los únicos que pueden superar a Chivas en la clasificación. En el peor de los casos, cerrará esta Jornada 15 en el sexto lugar, que otorga el último boleto a Cuartos de Final en la Liguilla. Un cuarto escalón luce como lo más viable para los rojiblancos, ante la probabilidad que universitarios y potosinos empaten o pierdan en esta fecha.

Guadalajara concretó una victoria en Querétaro después de más de seis años

Próximo rival de Chivas en Liga MX: Fecha y Hora

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado 4 de noviembre. Los rojiblancos enfrentan ese día a Cruz Azul en su regreso al Estadio Akron. Duelo correspondiente a la Jornada 16 y penúltima de la ronda eliminatoria del Torneo Apertura 2023. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.