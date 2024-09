El joven delantero Armando González ha sido una de las sorpresas más gratas para las Chivas de Guadalajara en este Apertura 2024. Tras varios años formándose en las Fuerzas Básicas del club, el Hormiga demostró estar listo para el primer equipo, donde ya marcó tres goles en lo que va del torneo.

Los buenos rendimientos del juvenil han cautivado tanto al cuerpo técnico como a los aficionados, que ya lo ven como una opción real y lógica para optar por el puesto de centrodelantero titular. Incluso por delante de otras figuras más experimentadas como Chicharito Hernández o Ricardo Marín.

Hormiga González sabe de la exigencia de Chivas

En una reciente entrevista con Fox Sports, Armando González expresó con claridad las ambiciones del equipo: “Chivas está para lo que siempre tiene que estar, para ser campeón. No veo otra cosa más que eso, por eso es el más grande de México”. Estas palabras no solo evidencian su compromiso con el club, sino también que creció con la responsabilidad de portar la camiseta rojiblanca tras haber hecho todo su proceso en la cantera.

La Hormiga, además, también evidenció su madurez al hablar sobre su desempeño y su disposición para cuando el equipo lo necesitara: “Yo me sentía listo, si necesitaba de mí, ya sea de titular o de cambio, yo estoy preparado para dar lo mejor”, dijo sobre su titularidad en el último partido ante Juárez, donde abrió el marcador para la goleada rojiblanca.

Incluso, Armando González está lejos de conformarse con lo obtenido hasta el momento: “Son tres goles, pero yo quiero más, quiero seguir trabajando, quiero seguir mejorando. No por esto ya me voy a conformar, es muy poco lo que creo que he hecho en Primera División comparado con lo que han hecho mis compañeros”. Estas declaraciones reflejan una madurez sorprendente para un jugador de apenas 21 años, que parece entender bien que el éxito en el fútbol se construye con esfuerzo continuo.

El apoyo de la afición de Chivas

Por otro lado, la Hormiga también reconoce el papel fundamental que juega la afición de Chivas en su motivación: “Saber que tengo tanta gente atrás de mí apoyándome siempre te da un extra. Cuando llegamos a los hoteles y vemos toda esa gente. Cuando vamos a los estadios y están llenos, te da esa emoción extra”, afirmó el goleador del Rebaño.