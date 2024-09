El próximo Clásico Nacional entre América y Chivas no solo será especial por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por un cambio inesperado en el escenario. Debido a las obras de remodelación en el Estadio Azteca, el enfrentamiento se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este movimiento no tiene conformes a los aficionados del América, ya que el ingreso no tiene las comodidades que tenía el Coloso de Santa Úrsula. La cuenta oficial de las Águilas confirmó los costos que tendrán los boletos para el próximo Clásico Nacional y en redes sociales no reaccionaron de buena manera.

¿La peor pesadilla del América? Chivas puede ser local en el Ciudad de los Deportes

El malestar con el inmueble elegido y los altos precios se suman al mal momento que vive el América en el Apertura 2024, donde ha tenido un decepcionante inicio a pesar de tener una de las plantillas más potentes de la Liga MX.

Todos estos factores pueden llevar a que la peor pesadilla americanista se haga realidad en el próximo Clásico Nacional: la de ver cómo el Estadio Ciudad de los Deportes se pinte de rojiblanco, algo que comúnmente ocurre cuando el Rebaño Sagrado sale de Guadalajara.

¿Chivas será local en el Estadio Ciudad de Deportes? (Imago7)

Chivas tiene la posibilidad de aprovechar todo este contexto para intentar darle un golpe anímico a su eterno rival, profundizando así su crisis. La afición rojiblanca, además, es conocida por su lealtad y capacidad para llenar estadios, por lo que podría hacer sentir su presencia en el Ciudad de los Deportes generando un clima positivo a pesar de ser visitantes.

El mal momento del América y la baja de Diego Valdés

Las Águilas atraviesan un momento delicado en el Apertura 2024, con solo dos victorias y cuatro derrotas, incluyendo la última goleada sufrida por 4-1 frente a Cruz Azul en la jornada pasada, la cual resultó inaceptable para la afición y el propio cuerpo técnico.

Valdés se lesionó ante Cruz Azul y no llegaría al Clásico Nacional (Imago7)

Para peor, a esta situación se le suma la baja de Diego Valdés, una de las figuras del equipo y quien siempre le genera muchos problemas a Chivas. El chileno sufrió una lesión en uno de sus hombros y causó baja con su selección de cara a la fecha FIFA, pero además se perdería el Clásico Nacional.