Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a América por la jornada doce del Clausura 2024. Por otro lado, en medio de esto, Fernando Gago confirmó a los convocados y así reaccionó la afición.

El pasado miércoles el Guadalajara dio una grata cara en la vuelta de la Concachampions 2024. El conjunto Rojiblanco quedó eliminado, pero se fue con la cabeza en alto luego de haber ganado por 3-2.

Por otra parte, para el juego en el Estadio Akron, Fernando Gago confirmó los convocados para el juego contra América. La misma no llevó ningún tipo de sorpresa porque mantuvo a gran parte de los jugadores que vienen estando dentro de cada una de las concentraciones, salvo el llamado de Gilberto Sepúlveda, quien vuelve a ser citado tras su lesión.

Ante esto varios fanáticos no dejaron de dar su opinión y pidieron que vayan por la victoria ante las Águilas Azulcremas. “Se ganó el miércoles y con ello se va seguir con la continuidad de un proyecto que empezó muerto, ojalá me calle pero Gago no es más que Cadena y en una de esas ni Leaño”, señaló un aficionado en su cuenta X.

Los convocados de Gago para enfrentar a América.

Y otro agregó: “Congelen a Torres. No me gusta agarrar coraje a media plantilla, pero por ahora no lo quiero ver ni en pintura. Qué gusto que vuelven Castillo y Tiba. Perdóname por todo, Tiba (por ahora)”.

¿Cuándo y a qué hora se vuelven a enfrentar Chivas y América?

Chivas y América se vuelven a ver las caras este sábado por la jornada 12 en el Estadio Akron. El juego comenzará a las 21:05 del Centro de México y será transmitido por TUDN en México y por Telemundo en Estados Unidos.

Los convocados de Chivas para enfrentar a América