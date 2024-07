Los rojiblancos se han desprendido de varios elementos en el presente mercado de verano, pero no por ventas definitivas.

En las Chivas de Guadalajara hay un tema del que se habla poco y nada, justo en el mercado de pases para este Torneo Apertura 2024 que tendrá una pausa después de la Jornada 4 para disputar la Leagues Cup, luego de sumar dos triunfos consecutivos que los tienen con siete unidades en la séptima posición de la tabla general.

Pero en el Rebaño Sagrado las preocupaciones no son únicamente encontrar a los refuerzos necesarios para que el entrenador Fernando Gago ofrezca los resultados que se esperan al finalizar la temporada, en caso de que todavía haya una oportunidad de fichar a alguien más, pues en el radar siempre ha estado Jordi Cortizo, pero la contratación parece cada vez más lejana.

En este sentido, queda claro que Chivas se ha convertido en un equipo que prefiere comprar y se ha olvidado de vender a sus futbolistas, pues desde hace varios torneos no ha saludo ningún jugador de renombre en una venta definitiva, la última tal vez fue la de Uriel Antuna a Cruz Azul, pero no representó una ganancia porque llegó Roberto Alvarado en un intercambio.

Chivas se ha olvidado de vender jugadores

Por tal motivo, Guadalajara únicamente suma fichajes, que van desde elementos con calidad comprobada como el propio Piojo Alvarado, pero pasando por Daniel Ríos, Cade Cowell, Óscar Whalley, Brandon Téllez, Teun Wilke, por mencionar a algunos, sin embargo esto ha hecho que Amaury Vergara únicamente invierta, pero sin recibir algo a cambio.

El Piojo ha caído con el pie derecho en Chivas. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Otra salida importante fue la de Alexis Vega a Toluca y aunque no se han ofrecido detalles oficiales, no representó más de 1.5 millones de dólares para las arcas rojiblancas, después de que su fichaje en 2018 y sus distintos salarios a lo largo de los años sumaron más de 11 millones de dólares en gastos, evidentemente no resultó un negocio sustentable.

Para el presente certamen Monterrey y Tigres ofrecieron fuertes sumas por Gilberto Orozco Chiquete, pero la dirigencia se negó a venderlo, mientras que gastaron siete millones de dólares en tres contrataciones como son las de Omar Govea, Daniel Aguirre y Fidel Barajas, quienes hasta el momento poco y nada han ofrecido al funcionamiento del Rebaño.