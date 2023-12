El pasado fin de semana se acabó el Apertura 2023 para Chivas luego de que haya quedado eliminado de la Liguilla contra Pumas. Por otro lado, con la temprana salida de la Fiesta Grande, comienzan a barajar la baja de varios jugadores. Uno de ellos sería Alexis Vega quien habría recibido tres ofertas interesantes.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado fracasó en el torneo debido a que no estuvo a la altura de la circunstancias como en el Clausura 2023. No solo fallaron los jugadores, sino que además el cuerpo técnico, encabezado por Veljko Paunovic, hizo poco para recuperar el nivel que se vio a inicios de año.

Por otro lado, en el caso de Alexis Vega no da para más en el Guadalajara, por lo que la directiva busca encontrarle acomodo en el próximo mercado de pases. Es por esto que el agente del atacante trabaja para poder destrabar la tensa relación que hay con la cúpula Rojiblanca tras su indisciplina en el hotel de concentración previo al juego contra Toluca.

A su vez, esta mañana Kery Ruiz informó que el Gru tiene tres ofertas interesantes para que pueda emigrar. Según lo informado en su canal de YouTube el futbolista puede elegir entre Arabia Saudita, Brasil y Europa.

Alexis Vega habría recibido la oferta desde Europa. (Foto: Imago7)

“Alexis Vega tiene tres ofertas del extranjero. La primera es de Brasil y es un equipo de Río, del que todavía no sale el nombre. La segunda oferta es poder ser dirigido por Steven Gerrard. Jugar junto a Henderson, es de Arabia Saudita del Al-Ettifaq que va última en la tabla pero hay billete”, expresó, según lo reportado por ESPN.

Y agregó: “Y la tercera es del futbol Europeo. Aunque ya no esté en UEFA. Desde Rusia están interesados en Alexis Vega. Seamos sinceros que solamente pueden ser los grandes de Rusia. El Zenit, el Dinamo de Moscú, el Sparta de Moscú o el CSKA Moscú. Son las tres ofertas que tiene”.

¿Buscan a Fernando Beltrán en Europa?

Kery Ruiz comentó en su canal de YouTube que surgió rumor del supuesto interés desde Europa por el Nene Beltrán. “Salieron reportes de que Feyenoord, Ajax, Wolverhampton y Fulham estaban siguiendo a Fernando Beltrán y estaban muy interesados en firmar como agente libre en este mercado de invierno porque su contrato terminaba el 31 de diciembre de este año”, comenzó en su canal de YouTube.

Y agregó: “De los dos lados me confirmaron dos cosas importantes. La primera es que el contrato del Nene Beltrán no termina el 31 de diciembre. Hace un mes Fernando Beltrán y Chivas firmaron la renovación hasta 2026. No es verdad eso de que va a quedar libre. No han hecho el anuncio”.

Por último destacó que nadie se acercó para saber la situación contractual del mediocampista de Chivas. “Tanto la fuente de Chivas como del entorno del Nene Beltrán, los dos me dijeron que nadie de Europa ha preguntado por él. Ni Feyenoord, ni de Europa, ni de la Premier League, ojalá, para nada. No hay interés europeo por el Nene Beltrán de que pueda irse. El Nene se queda en Chivas”, señaló.