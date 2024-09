El delantero de las Chivas de Guadalajara, Javier Hernández no ha logrado estar al 100% físicamente luego del partido contra Mazatlán dentro de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2024 que se celebró el 20 de junio, por lo cual se perdió los duelos de la Leagues Cup y de las Jornadas 5 y 6 de la campaña regular.

El Rebaño Sagrado poco y nada ha podido disfrutar de las cualidades de Chicharito Hernández en el presente torneo, ya que suma 279 minutos divididos en cuatro partidos en los cuales no suma anotaciones, pero tiene una asistencia, sin embargo sufrió un problema muscular que lo tiene fuera de actividad y nada garantiza que pueda jugar el Clásico Nacional.

Por su parte, este lunes 9 de septiembre se cumplieron 18 años del debut de Hernández Balcázar con las Chivas que fue contra Necaxa y que también significó el primer gol en la carrera del conjunto rojiblanco: “Solo le tomó 6 minutos hacerse notar: el cronómetro indicaba 87’ de juego, ‘Chicharito’ leyó el flujo de la jugada y picó hacia el área, pero se detuvo ante la gambeta de su compañero. Siempre atento a su entorno, vio salir la pelota en dirección suya, fue por ella ante la marca del zaguero de los Rayos y en el momento donde cualquier otro hubiera tirado, Javier amagó de zurda ante la barrida del rival y el desconcierto del guardameta que quiso achicar”, publicó el portal oficial del los rojiblancos.

El mensaje de Chicharito que preocupa en Chivas

En entrevista con las cuentas de redes sociales de Guadalajara, Chicharito habló acerca del momento que quedó enmarcado en el recuerdo, ya que a partir de ese día se dio a conocer en el balompié mexicano. Pero en esas palabras dejó entrever que no tiene un fecha de regreso a las canchas, por lo que no tiene su lugar asegurado en el Clásico Nacional, pues reveló que espera “pronto dar las mismas alegrías a la afición”, es decir, no dijo cuándo será su regreso.

Los rojiblancos quieren cobrar revancha del América. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

“Una fecha especial, 18 añitos. Me siento muy agradecido, la verdad. Feliz de poder estar en esta institución, cumplir esos 18 años y ojalá que como cumplí ese debut en esa temporada que salimos campeones”.

“Ojalá se pueda dar lo más pronto posible para brindarle todas las alegrías a la hermosa afición que tenemos que es la mejor. Pero feliz, contento, ya saben cómo pienso en los números y fechas, pero de verdad que completamente agradecido porque sin Chivas no hubiera habido historia para Chicharito”, explicó para el Rebaño.