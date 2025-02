La carrera de un futbolista está repleta de decisiones que pueden resultar trascendentales. Y el portero de Chivas, Raúl Rangel, lo sabe muy bien. Si bien hoy en día está consolidado como el guardameta titular del Rebaño Sagrado, la historia pudo haber sido diferente, ya que años atrás estuvo muy cerca de fichar por el Atlas.

Así lo contó el propio Tala en el podcast de Ramón Morales. Todo comenzó cuando Rangel, que por ese entonces todavía vivía en su Ciudad Guzmán natal, asistió a Guadalajara para participar de la Copa Jalisco con un equipo de su localidad. Allí tuvo la fortuna de ser observado por Gustavo Sedano, visor del Rebaño.

“Estaba en el medio tiempo de las semifinales y me dicen: ‘Oye, portero, ven, estás alto, ¿cómo te llamas? Estamos buscando porteros de tu categoría, pásame tu número, datos y vemos si te citamos a las visorías’. Yo ya había hecho pruebas en Pachuca, Toluca, Atlas y Chivas, con la ilusión de llegar a estar en Básicas”, relató Rangel.

Visorías en Chivas y luego en Atlas: el Tala estuvo a un paso de ser rojinegro

El llamado tardó en llegar y cuando finalmente llegó, la madre del Tala pidió dinero prestado para que su hijo pueda viajar hasta Guadalajara, donde se encontraría con Sedano: “Cuando llegué estaba nerviosisimo. Me ayudó a platicarme, a relajarme. Iba sentado y pensaba a dónde me llevará. Antes decían que habían visores que no eran visores, yo dije este wey a ver si me secuestra. Llegamos y vi el escudo, entonces dije acá es el club. Estuve tres días y me explican que luego debatían quienes se quedaban”, relató el guardameta del Rebaño.

Rangel estuvo muy cerca de jugar en Atlas, pero eligió a Chivas (Imago7)

Sin embargo, en su regreso a Ciudad Guzmán, el Tala fue contactado por Jorge Domínguez, por ese entonces visor del Atlas. Rangel ya había hecho pruebas con los Zorros, pero en aquel entonces no le ofrecieron quedarse en Casa Club. “No tenemos portero, es casi seguro que te quedes, nomás que te vean los profes”, fue la promesa que le realizaron desde Atlas. “Estuve casi toda la semana, juego un partido y ya me dicen es seguro que te quedes, ya me dijeron que sí, lánzate por tus papeles y ya te llevo a Casa Club”, recuerda Rangel de ese momento trascendental. Estaba a nada de convertirse en jugador del Atlas.

El llamado de Chivas que cambió la historia del Tala Rangel

“Y allí me habla Gustavo (Sedano) ‘oye Raúl fijate que los profes dijeron que sí, nomas que todavía vas a estar a prueba en Cuarta División, lo que quieren es que entrenes y van a ir viendo cómo vas mejorando’. En ese entonces, Raúl Rangel tuvo una plática con su madre: “En Atlas es seguro que me quede, pero en Chivas quieren que esté a prueba. ¿Qué hago?”. La respuesta del otro lado le quitó presión alguna: “Lo que tú quieras hijo, tú tienes que estar tranquilo con eso”.

Y así fue como el Tala, que por ese entonces recién cumplía 16 años, eligió al Rebaño. “Entre que le voy a Chivas, y como que algo me decía ‘decídete por acá carnal’, tú sabes que esa intuición de jugador funciona. Y así fue. Le dije al profe de Atlas y me decía ‘no, como puedes, que aquí vas a ser el titular, yo conozco a los porteros de allá y vas a ser el cuarto o quinto, no vas a jugar’. Y yo dije pues ni modo, ya es una decisión que tomé”.

Atlas lo siguió buscando

Consolidado como portero titular de Chivas y con frecuentes convocatorias a la Selección Mexicana, Rangel se siente orgulloso: “Hoy miro para atrás y digo qué bueno que tomé esa decisión, pero a lo mejor podrían haber pasado otras cosas”. Lo curioso es que desde el Atlas no se quedaron de brazos cruzados, pues siguieron buscándolo: “Yo ya estaba en Cuarta División y el profe me seguía buscando, me decía ‘mándalos a la chingada, aquí vas a estar jugando. Me fijé y no estas registrado’. Yo aferrado a que estaba registrado y le dije ‘no, yo estoy tranquilo acá’.