El director técnico de un equipo tan grande como Chivas de Guadalajara no solo debe encargase del juego de sus jugadores o de la estrategia para uno u otro partido. El entrenador del Rebaño Sagrado también tiene que saber administrar egos, saber qué responder cuando llega un planteo.

El periodista César Huerta dio a conocer que en la plantilla de Chivas hay grupos dentro del grupo. No obstante, esas subdivisiones no están rompiendo a la plantilla en general, sino que apenas es una cuestión de afinidad, y que no hay nada por qué preocuparse.

Además, el periodista reveló en una transmisión en su canal de Youtube que a Javier Hernández no le agradó la llegada de Alan Pulido. A partir de aquel enfado es que se habrían formado algunos grupos en torno a esas figuras, de igual manera, el equipo seguiría defendiendo a la camiseta como corresponde.

Chivas, sin conflictos a la vista

A pesar de que se trata del jugador mexicano con más trayectoria en la actualidad de la Liga MX, Chicharito Hernández está siendo suplente en Chivas. Es más, es uno de los suplentes que no ingresa al partido ni cuando el DT realiza los 5 cambios permitidos por encuentro.

Su inconsistencia a la hora de marcar goles (solo festejó una vez en todo el 2024) empujaron a que Chivas consiguiera otro centrodelantero, y fue allí que surgió la chance de Alan Pulido. El ex Sporting Kansas City está cumpliendo con creces, luego de haber estado varios días preparándose desde el aspecto físico para jugar en Chivas. Por el momento, a Puligol le seguiría faltando desde ese punto de vista.