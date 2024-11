Cade Cowell vio acción en la victoria ante Estados Unidos. Tras el juego por la Nations Leagues despatan si llega o no a jugar el Play-in contra Atlas.

Cade Cowell vio acción con Estados Unidos y destapan si será titular en Chivas vs. Atlas por el Play-in

Chivas vivirá una semana trascendental si aún quiere pelear por un lugar en la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, de cara al Clásico Tapatío frente a Atlas, destapan que Cade Cowell mañana se reporta con Arturo Ortega y todo indica que podría ser titular el próximo jueves en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado no vive los mejores momentos debido a que hoy tiene que jugar la repesca contra el vecino de la ciudad. Una derrota el próximo jueves lleva al Guadalajara a cerrar de la peor manera el 2024 ya que no solo no se alcanzó los Cuartos de Final de la Fiesta Grande, sino que además te eliminó tu acérrimo rival.

Para el juego contra Atlas son varias las figuras que Chivas tiene en duda porque se encuentran convocados o están lesionados. En la Selección Mexicana se encuentran Raúl Rangel y Jesús Orozco Chiquete, mientras que Gilberto Sepúlveda se sigue recuperando junto a un Roberto Alvarado que podría recibir el alta médica.

En Estados Unidos estuvo convocado Cade Cowell y una de las grandes dudas era si llega o no para ser titular en el Play-in. En la vuelta con Jamaica las Barras y las Estrellas se impusieron por 4-2, encuentro en el que el extremo rojiblanco vio un puñado de minutos.

Tras el partido Alex Ramírez dio a conocer que el Rebaño Sagrado volverá a contar con él desde mañana a la mañana. “CADE COWELL reportará con Chiva este martes, luego de los pocos minutos que jugó con su selección, está en condiciones de jugar el tiempo que sea necesario el jueves, ante el Atlas en el PLAY-IN”, informó el periodista en X.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

Como decíamos el juego entre Chivas y Atlas se llevará adelante el próximo jueves desde las 17:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.