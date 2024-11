El Guadalajara se prepara para enfrentar a Atlas en el primer equipo al que deberá enfrentar en el Play-in para acceder a la Liguilla. Por otro lado, destapan que PSV de Países Bajos estaría detrás de Cade Cowell para el mercado de invierno. ¿El Guadalajara se desprende de uno de los mejores jugadores de su ataque?

El Apertura 2024 volvió a dejar en evidencia que el Rebaño Sagrado no tiene el mejor ataque. Su actualidad lo pone en la repesca como uno de los equipos menos letales del certamen nacional. La ausencia del Roberto Alvarado deja a las claras que Chivas lo extraña porque no termina de hacer daño en la portería rival.

Al extremo hay que sumar a Cade Cowell, quien es uno de los grandes revulsivos del equipo. Sin embargo, en el día de ayer Jesús Bernal dio a conocer que el Vaquero sería pretendido por el PSV Eindhoven.

Cade Cowell sería PSV Eindhoven.

“Ahora este tema lo remota el sitio de web de TV Azteca quienes aseguran que uno de los jugadores que ha llamado la atención al PSV Eindhoven es Cade Cowell. Acuerdense que el Chucky Lizano se va de la institución y Cade Cowell le ha despertado el interés”, comenzó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y agregó: “ Chivas no trajo a Cade Cowell para que juegue 10 años . No es el plan entendiendo que los jugadores de Estados Unidos tienen más posibilidades de ir a Europa porque varios equipos tienen dueños norteamericanos, porque los representantes les va bien allá, resulta que el plan de Chivas es revenderlo. No sé si vaya a ocurrir en este mercado, porque Chivas tiene la Concacaf Liga de Campeones, pero si téngalo por seguro que en un corto plazo Cade Cowell se vaya” .

¿Fernando Beltrán quiere irse de Chivas?

Por otro lado, Jesús Hernández dio a conocer que el círculo íntimo del Nene Beltrán le recomendó que salga del Rebaño Sagrado. “Qué pasa con el Nene Beltrán. Dicen que su entorno le está aconsejando salir de Chivas. Le dicen: ‘A lo mejor te iría mejor en otro lado. A lo mejor con otro tipo de jugadores’. Está el rumor de que le vendría bien un cambio de aire. Esto inquieta a varias personas del club. Es muy querido por la afición”, expresó el Chuyón esta tarde en su canal de Youtube.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

Como decíamos el juego entre Chivas y Atlas se llevará adelante el próximo jueves desde las 17:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.