Mientras Chivas se prepara para tener acción ante Atlas por el Play-in, la directiva analiza toda la gestión que se viene realizando. A su vez, dan a conocer que Amaury Vergara se había molestado con la directiva española por el tipo de mercados de pases que hicieron para el Apertura 2024. El patrón exige explicaciones.

Como se sabe, el Guadalajara no llevó adelante los mejores mercados de pases debido a que no se invierte como corresponde en jugadores de nivel y que marquen la diferencia. La última vez que se vio un gran gasto en jugadores fue con Ricardo Peláez y más de 30 millones, que pudieron ser 50 si llegaba el Pocho Guzmán, para el Clausura 2020.

Esta experiencia llevó a la Familia Vergara, con Amaury como principal rostro de esa decisión, de limitadísimo presupuesto en cada mercado de pases. Con la llegada de Fernando Hierro esto se mantuvo, pero además se le sumó la búsqueda específica de talentos a mejorar para revenderlos más caros.

Amaury Vergara molesto con la directiva de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En las últimas horas dieron a conocer que Amaury Vergara empezó a exigir explicaciones, pero esta vez al Comité Deportivo, compuesto por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, ya que en este mercado de pases llegaron jugadores que no rindieron. Según lo informado por Jesús Bernal el dueño rojiblanco está molesto por los jugadores que trajeron.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe volver a tener a un director deportivo? ¿Crees que Chivas debe volver a tener a un director deportivo? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

“Hay un tema que lo tiene furioso y molesto al dueño del equipo Amaury Vergara porque le hizo inversión y no dio fruto. Fue gasto. Esto lo tiene enojado con la directiva encabezada por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez”, expresó.

Y agregó: “Está molesto porque les trajeron unos refuerzos que no sirvieron para nada. El dueño de Chivas invirtió alrededor de 6,5 millones de dólares en este mercado de fichajes y los refuerzos no jugaron. Por ahí un poco Omar Govea, pero Fidel Ambriz no fue convocado, Bruce El-mesmari y Daniel Aguirre no debutaron y esa situaciones lo tiene que ni lo calienta ni el sol”.

¿Se van Fran Pérez y Juan Carlos Martínez de Chivas?

Queda claro que el Consejo Familia de Chivas está molesto con Fernando Hierro y las personas que quedaron a cargo de su salida, por lo que es un motivo más para que se terminen yendo tras el Apertura 2024. Cabe destacar que Alejandro Manzo se perfila para ser la nueva cara del Guadalajara y que están buscando un nuevo director deportivo para que responda a él ya que es uno de los cuñados de Amaury Vergara.