Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán ante el Atlas este sábado 5 de octubre en una edición más del Clásico Tapatío. En duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado intentará retomar el sendero del triunfo ante su más odiado rival. Se trata de un duelo por el orgullo de la Perla de Occidente, algo que tiene claro el plantel rojiblanco.

El propio Carlos Cisneros reconoció que este duelo es el más representativo para el equipo de Verde Valle al tratarse de dos vecinos de ciudad, por lo que cobra mayor relevancia por la cercanía de ambas instituciones, a diferencia del Clásico Nacional contra América. En la víspera del duelo, Charal reconoció lo que sintió luego del bicampeonato de los Zorros, mismo con el que terminaron más de 70 años de ayuno.

Así calentó el Clásico Tapatío Carlos Cisneros al hablar del bicampeonato de Atlas

“La verdad que ha sido difícil, sobre todo por el cómo fue, la verdad que uno también de este lado sabe cuándo o yo en mi caso, sé admirar a un buen jugador, un buen entrenador o equipo y cuando te enfrentas a un rival que te pega un baile hasta los felicitas y dices ‘qué bien jugaste’ y no te queda más que decir. Pero ese bicampeonato no fue así y pues claro que duele más”, admitió el mediocampista para Telemundo.

Asimismo, el jugador de 31 años de edad reconoció que estos partidos los disfruta sobremanera, tanto así que cuando le ha tocado marcar gol en un duelo ante los rojinegros, suele celebrar con una alegría mayor que contra el resto de los equipos del futbol mexicano, tal y como ocurrió la última ocasión que los vacunó.

¿Qué dijo Cisneros sobre lo que se vive en un Clásico Tapatío?

“Un partido muy importante, me gusta jugar los clásicos, sobre todo éste porque se vive en la misma ciudad. Un partido que siempre es muy difícil, no importa cómo venga cada equipo, antes hasta el clásico se juega un partido se juega un partido muy diferente y obviamente los dos equipos queremos ganar. Festejé el último partido contra ellos que metí gol, se me ocurrió en el momento, la verdad y no tiene que ver con el festejo que hizo un jugador de ellos, yo lo hice por otra cosa y se empezó a hablar pero por lo regular a mí me gusta festejar con los brazos abiertos agradeciendo a Dios y a la gente”, comentó.

Finalmente, cuestionado por la televisora a la que ofreció la entrevista, sobre si jugaría para los atlistas como en el pasado sí accedieron a hacerlo hombres como Omar Bravo o Fernando Quirarte, Charal respondió tajantemente: “No, yo no”, como muestra de su fiel compromiso con la institución que le ha dado todo como profesional.