Carlos Hermosillo fue uno de los tantos grandes jugadores del futbol mexicano que llegó jugar con la playera Rojiblanca. Por otro lado, en las últimas horas recordó que su paso por Chivas no fue para nada bueno y dio detalles sobre lo que vivió cuando estuvo en el Rebaño Sagrado.

En más de una ocasión los clubes tienen la mala suerte de que llegue un jugador y no termine rindiendo lo esperado. Llegan con grandes carteles, enormes estadísticas y logros, pero no termina de rendir lo que se esperaba cuando se hizo una gran inversión en él. Un claro ejemplo de esto en la actualidad es Alexis Vega.

Tranquilamente este podría ser el caso de Carlos Hermosillo que llegó a un enorme palmarés tras haber sido campeón en América y Cruz Azul. Sin embargo, sus dos temporadas en el conjunto Rojiblanco quedan en el olvido a pesar de que se pudo retirar con nuestra playera.

Sin embargo, el exjugador habló en La Última Palabra sobre su experiencia en el Rebaño Sagrado y comentó que fue desastrosa. En aquellos años el club era manejado por Salvador Martínez Garza, el cual tuvo varios problemas financieros que terminaron afectando al exgoleador mexicano.

Pachuca, Hidalgo, 13 de noviembre de 2012.- Carlos Hermosillo, durante la ceremonia de Investidura 2012 en el Salón de la Fama Pachuca-México. Foto: Imago 7 / Misael Valtierra

“No me fue bien. Fue una temporada muy atípica, yo quería llegar a Chivas, y no es ningún pretexto, yo llegue con 38 años y también en una situación, que económicamente ya el club cobrar una quincena era ya un triunfo”, recordó Hermosillo.

Por otra parte, fue consultado si creía que ahora le podrían llegar a pagar la deuda que mantienen con él y afirmó que no va a suceder eso. “Tú crees que le va a importar a los hijos. Si no les importó (a los padres), si me ven en la calle y se esconden”, señaló Carlos Hermosillo.

Los números de Carlos Hermosillo en Chivas

Como decíamos, Carlos Hermosillo logró ser uno de los grandes goleadores que tuvo México con grandes pasos por América y Cruz Azul. Por otro lado, su paso en el Guadalajara fue sin campeonatos y logró jugar 40 partidos y marcar tan solo ocho goles en las dos temporadas que llegó a jugar.