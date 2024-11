En las Chivas de Guadalajara todo apunta a que están muy cerca de anunciar a su nuevo entrenador, luego de que una comitiva de la directiva se encuentra en España y ha sostenido reuniones con Óscar García Junyet para que asuma el cargo en los siguientes días, pero en el gremio mexicano no todos están convencidos de lo que pueda aportarle al equipo rojiblanco.

Uno de los más críticos con el Rebaño Sagrado es Carlos Hermosillo, el máximo anotador mexicano en la Liga MX y quien tuvo un paso por la escuadra tapatía, pero tal parece que en diversas ocasiones se olvida de esto, para darle con todo a la mayoría de las decisiones que se toman desde la directiva comanda por Amaury Vergara.

Hermosillo arremete contra Chivas por Óscar García

Fue en la emisión de La Última Palabra de Fox Sport donde el exgoleador afirmó que el dueño de Chivas, Amaury Vergara está mal asesorado por buscar a un entrenador como García Junyet, a quien cuestionó como el hombre adecuado para dirigir los destinos del equipo que fracasó en el Apertura 2024 en sus intentos por clasificar a la Liguilla.

“Es un tipo que desde el 2010 no ha parado de dirigir en equipos chicos, ganó una Liga en Israel dos Ligas en Austria y dos Copas en Austria. Yo quisiera saber, y lo digo abiertamente al señor Amaury Vergara ¿Quién lo asesora? No entiendo. La verdad no entiendo, no sé si ese técnico cumple con el perfil de lo que quiere Chivas, no entiendo”.

“Hablas de la grandeza de Chivas, de lo que tiene que ser Chivas y no ha pasado nada. Si no fuera por los campeonísimos Chivas tendría muy pocos títulos en los últimos años ha ganado muy pocos títulos, perdón, yo le tengo un gran respeto a la institución”, fue lo que indicó Hermosillo mientras se enfrascaba en una acalorada discusión con Fernando Cevallos.

“De Tapatío para abajo siguen formando jugadores, siguen llegando a la Liguilla. Ustedes hablaron mal de Paunovic y con Paunovic no le fue nada mal a Chivas”, fue parte de lo que indicó Cevallos para responder a los comentarios del exmundialista mexicano en Estados Unidos 94 acerca de Óscar García.