Chivas se encuentra en plena preparación para jugar contra Rayados de Monterrey por el Clausura 2024. Por otro lado, al analizar el juego Chelis se burló del Rebaño Sagrado al afirmar que van a volver con puntos de sutura luego de que haya enfrentado a la Pandilla de Nuevo León.

Fernando Gago tiene una dura parada cuando se enfrente a los dirigidos por Fernando Ortiz, quienes hoy se encuentran como líderes de la tabla general. En medio de estos el Rebaño Sagrado no gana por liga desde la jornada ocho cuando enfrentó a Pumas y lo derrotó por 3-1 en el Estadio Akron.

Por otra parte, previo al partido quien analizó el encuentro fue Chelis y afirmó que el Guadalajara va a perder. Es más, los términos que utilizó fueron para burlarse debido a que afirmó que van a volver puntos de sutura.

Chelis cree que Chivas no va a poder con Rayados. (Foto: Imago7)

“Sacará puntos puede ser puntos de sutura, de que se descalabre. No va a sacar nada. Puntos a la tabla no va a sacar”, afirmó el ex entrenador del Guadalajara en Estados Unidos en Estados Unidos.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Rayados de Monterrey?

Como decíamos, Chivas enfrenta a Rayados de Monterrey el próximo sábado a las 17:00 del Centro de México por la jornada 13 del Clausura 2024 en el Gigante de Acero. El juego podrá verse por Fox Sports, mientras que por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del encuentro.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

Tras enfrentar a Rayados, Chivas jugará por la jornada 14 ante Puebla, en la 15 contra Pachuca, 16 enfrenta a Querétaro y en la 17 juega el Clásico Tapatío contra Atlas.