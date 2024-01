Tener en la Chivas de Guadalajara a Javier Hernández es todo un lujo por el aporte que tendrá tanto dentro como fuera de la cancha, donde su liderazgo y experiencia debe ser la base para que los objetivos colectivos se logren, tal y como lo dijo en su presentación la noche del sábado ante un abarrotado Estadio Akron.

La realidad es que Chicharito Hernández llega con toda la energía para aportar su granito de arena en busca de que el Rebaño Sagrado sea nuevamente protagonista del futbol mexicano como ha sucedido en los dos torneos anteriores donde accedieron de manera directa a la Liguilla y disputaron la Final del Clausura 2023 bajo el mando de Veljko Paunović.

En este sentido, Hernández Balcázar ha revolucionado los medios de comunicación desde que puso un pie en Verde Valle el domingo anterior, ya que ha ofrecido varias entrevistas para conocer su punto de vista acerca de su regreso al futbol mexicano con el equipo que lo vio nacer como jugador profesional.

Explota Chicharito contra Toño Moreno de Claro Sports

En una charla con Claro Sports la tarde del lunes se pudo ver a Javier Hernández un tanto abrumado por las preguntas de los comunicadores, pero fue hasta que Toño Moreno, un experimentando periodista le cuestionó cuál sería la calificación que le daría a su cerrera dentro del futbol, por lo que el atacante no pudo ocultar su malestar.

Foto: Claro Sports

“No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre, no hay calificación. Por eso no estudié para perseguir una pelota, para no calificaciones, créemelo que no, entonces califíquenlo ustedes, perdón que te interrumpa así, pero califíquenlo ustedes”, fue parte de lo que comentó el goleador mexicano.

Chivas recibirá esta noche a Toluca

Por su parte, el Rebaño le hará los honores esta noche a Toluca en un partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2024 con el único objetivo de sumar su primera victoria después de que solamente han acumulado dos puntos de nueve posibles y los primeros lugares de la tabla de posiciones se empiezan a alejar.