No era el momento. Así, sin más. En las últimas horas, Chicharito Hernández causó polémica por un berrinche en pleno partido de su equipo, el Olimpo United, durante la Kings League. Nada grave, quizás, pero el histórico delantero tuvo muy poco tacto al generar revuelo por algo así a horas de lo que podía ser el tricampeonato del América.

Hasta el momento, el regreso de Chicharito Hernández al Rebaño Sagrado no ha tenido el impacto que se esperaba. Las lesiones no lo acompañaron y lo cierto en que el delantero aún no pudo aportar la cuota goleadora que se esperaba: apenas sumó un grito desde que volvió a vestir la playera rojiblanca, a principios de este año.

Pero hasta lo deportivo se le puede contemplar a Chicharito, pues los aficionados saben que a sus 36 años, quizás el atacante ya no pueda volver a ser el goleador que supo ser. Quizás pueda ponerse a tono, ser opción y aportar lo suyo, pero sería injusto atribuirle la responsabilidad de ser el héroe en momentos difíciles para la institución.

La afición no ocultó su bronca: Chicharito debería ser el ejemplo

Muchas veces hemos escuchado a los propios protagonistas reconocer que deben de entender la grandeza de la institución a la que representan. Y esto no sólo se refiere al rendimiento meramente deportivo, sino también a la conducta, el profesionalismo y el respeto hacia la afición. Chicharito, entonces, debería dar el ejemplo a los más jóvenes y demostrar otro tipo de compromiso en medio de horas difíciles y dolorosas para los fanáticos rojiblancos.

Pues bien, por todo esto y más, Chicharito Hernández decepcionó a muchos aficionados con su última aparición mediática. Pueden entenderse sus compromisos comerciales, pero el propio delantero también debería pensar en la imagen que da al protagonizar un berrinche que lógicamente se volvió viral. Y justo a horas de que los grandes rivales obtuvieran otro título.

Chicharito aún no reporta a la pretemporada con Chivas

Todo esto se ve agravado por la situación actual de Chicharito Hernández, quien luego de dejar atrás las lesiones que lo privaron de tener más actividad, lleva sin reportar con Chivas desde que inició la pretemporada. El delantero contrajo influenza y sigue sin unirse a sus compañeros en Zacatecas, por lo que también debió contemplar esto antes de volverse noticia por algo ajeno al Rebaño y en un momento muy poco oportuno.