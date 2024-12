El futbol es un deporte para el que algunas personas tienen un talento natural para poder destacar, pero también hay jugadores que tienen que esforzarse mucho para poder trascender, tal y como lo hizo Chicharito, quien ha adoptado como su discípulo al propio Armando González.

La Hormiga reveló algunos detalles que eran desconocidos acerca de las pláticas que tiene con Javier Hernández, quien inclusive le habría dicho al juvenil delantero del Guadalajara que se parecen en algunas cosas, por lo que el histórico goleador lo está moldeando para hacerlo el próximo delantero estelar del Rebaño.

El Otaku del gol reveló que en cada entrenamiento trata de pedirle consejos a Chicharito, quien inclusive le orienta sobre cómo posicionarse y ubicarse en el área, ya que su objetivo es hacer que Armando González sea un delantero con más calma para definir.

“Yo creo que ya debe estar harto el Chicharito de mí por todo lo que le pregunto. Cualquier cosa que vea le digo: ¿Cómo ves esto? ¿O cómo ves aquello? A veces, aunque yo ni le pregunte, él va y me dice hasta la cosa más mínima. Estábamos haciendo los tiros de esquina me decía: ‘muévete más para allá, yo me pongo aquí, porque el balón siempre cae acá’. Aunque yo no le pregunte, se acerca, me guía y me apoya. Nunca imaginé poder jugar con él.

“Cualquier cosa trato de aprenderle a Javier. Si en los ejercicios él se pone atrás de mí y ve lo que yo hago y me dice: ‘corrige esto, entraste bien ahí, checa si ya se movió el defensa para que puedas entrar ahí’.

“Te pareces mucho a mí cuando era chavo porque los dos somos muy acelerados. Entonces te voy a enseñar a bajar el ritmo, que a mí nadie me lo enseñó y te va a sacar mucha ventaja”, reveló la Hormiga en entrevista para el podcast Guardianes de la Tradición.