El histórico delantero no viajó para el duelo frente a los Tuzos y hasta recibió algunas críticas por tal motivo.

Después de dos victorias consecutivas, ante Monterrey y Puebla, las Chivas de Guadalajara visitaron a los Tuzos del Pachuca en el marco de la Jornada 15 del Clausura 2024. La fase regular llega a su fin y el Rebaño necesita sumar para meterse a Liguilla. Por tal motivo hizo ruido una nueva ausencia de Chicharito Hernández.

El emblemático delantero, fichaje estelar rojiblanco para este certamen, venía de abrir el marcador en la victoria sobre la Franja. Chicharito fue titular y se quitó las ganas de festejar su primer gol en esta segunda etapa con la playera de Chivas. Sin embargo, cuando parecía que ganaba continuidad y se ponía a punto, se supo que el hijo pródigo no viajaría a Pachuca.

Aunque todo indicaba que Chicharito sería parte de la nómina para visitar a los Tuzos, el atacante finalmente no viajó junto a sus compañeros. La razón de su ausencia fue una molestia muscular que no le permitía estar al 100%. Por eso se optó por no arriesgarlo y que éste continuara con su recuperación en Verde Valle.

La publicación de Chicharito Hernández tras su ausencia

El hecho de que se perdiera un nuevo compromiso con el Rebaño generó que algunos aficionados criticaran a Chicharito Hernández. Incluso, llamó la atención que el atacante se perdiera partidos fuera de casa y sí fuera titular cuando Chivas juega en el Estadio Akron.

En su cuenta de Instagram, el ídolo rojiblanco rompió el silenció y escribió: “Mejorando cada dí para poder estar de vuelta lo más rápido posible. Me toca apoyar al más amado de México desde la Perla Tapatía. Deseándoles todo lo mejor familia!”. Chicharito acompañó la publicación con imágenes de su recuperación en Verde Valle, donde se lo vio con una venda en la pierna izquierda.