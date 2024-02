En las Chivas de Guadalajara, Javier Hernández llegó para ilusionar a los aficionados en busca de volver a la plantilla más competitiva con la finalidad de pelear por los primeros puestos bajo el mando del entrenador Fernando Gago, sin embargo para sus heaters cualquier cosa que hace o dice Chicharito se ha vuelto un foco de críticas.

Hace unos días en el programa Tercer Grado Deportivo varios comunicadores se mostraron indignados por el discurso que lanzó Hernández Balcázar en su presentación con el Rebaño Sagrado, donde afirmó que haría lo posible por que todo los jugadores se “partieran la madre” para conseguir los objetivos.

Además de que reiteró que las Chivas son el equipo más grande de este “pinche país”, lo que desató todo tipo de comentarios en contra al considerar que se refiere a México de manera peyorativa, aunque otros periodistas como David Faitelson salieron en defensa de Chicharito asegurando que simplemente fue parte de un lenguaje coloquial, pero más tarde mencionó que considera al atacante un jugador “que no está preparado”.

Atacan de nuevo a Chicharito desde la prensa

El lunes pasado Javier Hernández fue entrevistado por Claro Sports, donde el artillero perdió la paciencia cuando Toño Moreno le preguntó, ¿cómo calificas tu carrera? Y casi sin dejarlo terminar, Chicharito se lanzó con malestar: “No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre, no hay calificación”.

Chicharito estará listo para jugar a mediados de marzo. (Photo by Gerardo Zavala/Jam Media/LatinContent/Getty Images

Esto generó que Miguel Arizpe, un comunicador de Multimedios se le fuera con todo al goleador criticándolo por sus actitudes con los medios de comunicación: “Javier está en otro mundo, en uno donde protegerse de todos es lo primordial para él, donde sentir que es superior es su alimento, donde él se siente el salvador del futbol chiva y mexicano y donde —cree él— nadie lo merece ni lo comprende. Él ama, como Diego Dreyfus, menospreciar a los demás y pensar que todos somos unos “pendejos” a su lado”, publicó el el portal Mediotiempo.

Afirma que Chicharito es insoportable para casi todo el gremio mexicano

“Sus formas, sus actitudes, sus desplantes y sus insultos disfrazados de groserías al aire ya comenzaron a caer mal en el ambiente del futbol mexicano. Directivos, tres DTs (con los que hablé), y no se diga gente de los medios, ya no soportan a este señor con desplantes de grandeza y soberbia al por mayor, todo ello disfrazado de ‘no me entienden y me vale madre lo que piensen’”, fue parte de lo que publicó el comunicador.