Mientras las Chivas de Guadalajara trabajan para llegar a un acuerdo con Fernando Gago para que sea su nuevo entrenador, en reemplazo de Veljko Paunovic, la Selección Mexicana cerró su año con un amistoso ante Colombia. El marcador terminó con derrota del Tri por 2-3, en un encuentro que tuvo a Jesús Orozco como el único jugador en representación del Rebaño. El marcador central fue titular y completó los 90 minutos.

Parecía que el equipo improvisado por Jaime Lozano, con jugadores únicamente de la Liga MX, era suficiente para derrotar a Colombia. El Tri lo ganaba con dos participaciones claves de Guillermo Martínez, delantero que es pretendido por el Rebaño para reforzar el ataque de cara al Clausura 2024. El atacante del Puebla primero asistió a Omar Govea y luego obtuvo su gol para poner el 2-0.

Sin embargo, México sufrió la remontada y no pudo cerrar el año de buena manera, pese a sorprender por momentos con su rendimiento sobre el campo, teniendo en cuenta que fue un equipo improvisado y que casi no tuvo tiempo para conocerse. En conferencia de prensa, Jesús Orozco habló sobre la actuación del seleccionado, pero también fue consultado acerca de la salida del entrenador serbio, Veljko Paunovic.

A Chiquete Orozco le dolió la salida de Veljko Paunovic

Tras referirse a la derrota de México sobre Colombia, Chiquete Orozco no esquivó la pregunta sobre la salida de Veljko Paunovic en Chivas. El futbolista se mostró agradecido por lo vivido con el estratega serbio: “En lo personal me dolió un poco. Creo que la verdad es un gran entrenador, que siempre nos defendió. Muy agradecido con él y desearle el éxito en todo lo que venga para él, porque creo que es un entrenador que se lo merece”, dijo el zaguero rojiblanco.

Orozco se mostró respetuoso para con la decisión del ahora ex entrenador del Rebaño: “No me sorprendió, creo que al fin y al cabo tomó sus decisiones. Si lo hizo así fue porque a lo mejor no veía muy claro, desconozco el motivo, pero no me sorprendió en lo absoluto, está en su decisión de tomarla”. Cabe destacar que Chiquete marcó el gol más importante del ciclo Paunovic, con un cabezazo en el Estadio Azteca que sirvió para eliminar al América y clasificar a la final.

Jesús Orozco valoró el buen partido del Tri a pesar de la derrota

Ya sobre el encuentro ante Colombia en sí, Orozco analizó: “En Selección creo que tenemos que ganar todos los partidos que sean, no importa si juegas bien, si juegas mal, al final creo que el resultado es lo más importante. Nos vamos un poco dolidos porque creo que el equipo se mostró muy bien, estuvo muy bien, pero nos hizo falta algo de manejo de partido”, dijo en relación a la remontada sufrida.

De todas formas, Chiquete rescató la adaptación a las ideas del Jimmy Lozano. “Es trabajo, estos cuatro días la adaptación estuvo muy bien. El profesor Jaime nos dejó las cosas muy claras, con el video creo que puso muy buenos ejemplos y de ahí partimos. La verdad nos acoplamos muy bien”, expresó en relación al poco conocimiento que había entre los convocados para el amistoso.