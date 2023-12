Esta noche la Selección Nacional de México llevó adelante un amistoso ante Colombia en Estado Unidos donde terminó perdiendo por 3-2. Por otro lado, Memo Martínez dio de qué hablar luego de que haya anotado un gol y dado una asistencia en el primer gol. ¿Termina de convencer a todo Chivas?

El Guadalajara anda necesitado de un centro atacante con gol. Lo sucedido a lo largo del 2023 da muestra de que Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos y Ricardo Marín no terminaron de cumplir con este cometido. Es por esto que la directiva piensa seriamente en contratar al futbolista de Puebla.

Sin embargo, por el momento Chivas no pudo cerrar la llegada del goleador de la Franja ya que exigen varios jugadores o mucha lana. A pesar de esto, la directiva aún no termina parece no querer bajar el dinero o llegar a un acuerdo con las condiciones que exigen los poblanos.

Por otro lado, esta noche, Memo Martínez fue titular en la derrota de México ante Colombia por 3-2. A pesar de haber caído ante los sudamericanos, el delantero de Puebla se llevó todos los reflectores porque asistió a Omar Govea y anotó el 2-0 parcial para los de Jaime Lozano. ¿Termina de convencer a Fernando Hierro?

Memo Martínez se destacó en la Selección Mexicana. (Foto: Imago7)

Jesús Orozco Chiquete titular en México vs. Colombia

Por otra parte, en la noche de hoy Jesús Orozco Chiquete fue titular ante Colombia y jugó los 90 minutos de juego. A pesar de la derrota, el jugador del Rebaño Sagrado jugó un gran partido para ser uno de los grandes destacados ante la ausencia de César Montes y Johan Vázquez.

A su vez, hubo presencia de varios exjugadores del Rebaño Sagrado, entre los que se destacó la titularidad de César Huerta, Dieter Villalpando y Antonio Rodríguez. A su vez, entre los suplentes se encontraba Luis Oliva.

¿Cuándo empieza la pretemporada para Chivas?

La pretemporada de Chivas para el Clausura 2024 comienza el próximo 21 de diciembre cuando se reúnan en Verde Valle para llevar adelante los diferentes exámenes físicos y médicos habituales.