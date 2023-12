La gestión de Jorge Vergara tuvo la fortuna de que dos de los mejores delanteros de la historia de Chivas coincidieran, en donde Omar Bravo se convirtió en el máximo romperredes del Guadalajara, mientras que Javier Hernández se erigió como el mejor canterano de los rojiblancos.

Ambos atacantes coincidieron en el 2006 y posteriormente, en la segunda etapa del mochiteco en el 2010, en donde se convirtieron en referentes de la escuadra de la Perla de Occidente, aunque con mentalidades sumamente opuestas.

Es por eso que el Chicharito reiteró su antipatía contra el Atlas, asegurando que preferiría portar la playera del América que la rojinegra, por lo que se acordó de Omar Bravo y su estadía en los Zorros para ayudarlos a salir de problemas de descenso.

“Eso es verdad, todo puede pasar, pero en el América no. Aunque ojo, hay dos equipos en los que yo digo que no jugaría en el futbol mexicano y me van a decir que ni te queremos, pero sería en el América y en el Atlas. Pero imagínate que en un multiverso me dieras a escoger en cuál de los dos, yo escogería al América. Al Atlas si no. Lo que hizo Omar Bravo yo no lo haría”, aseguró Hernández en palabras con el Escorpión Dorado.

El mochiteco generó molestia en la afición de Chivas debido a que para el Clausura 2013 fichó sorpresivamente con el Atlas, equipo al que decidió ayudar en momentos sumamente complicados debido a problemas porcentuales; sin embargo, Bravo Tordecillas regresaría al Rebaño para el Clausura 2014 para vivir su tercera etapa en el redil.

¿De qué depende el fichaje de Chicharito con Chivas?

Hay varios factores a considerar para poder entablar negociaciones serias con Javier Hernández, en donde una de las más importantes es definir sus pretensiones económicas, aunado a su estado físico debido a que se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado anterior.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron darles varios días de descanso a los jugadores antes de regresar a los trabajos rumbo al Clausura 2024, por lo que reportarán el 21 de diciembre a exámenes médicos para realizar una mini pretemporada.