Chivas está urgido por reforzar su delantera de cara al Clausura 2024 para poder convertirse en un verdadero contendiente al título del futbol mexicano e inclusive de la Concachampions, por lo que miles de aficionados suspiran por el regreso de Javier Hernández, mismo que podría concretarse en este mercado de fichajes o al menos así lo dejó entrever el delantero.

Chicharito se ha convertido en el sueño recurrente de millones de seguidores del Guadalajara desde hace más de 13 años que abandonó el redil para brillar en el futbol de Europa; sin embargo, su regreso podría estar más cerca que nunca debido a que actualmente se encuentra sin equipo tras concluir su contrato con el Galaxy.

Es por eso que el máximo romperredes de la Selección Mexicana reconoció que le encantaría regresar al Rebaño Sagrado, aunque reconoció que hay muchos aspectos que deberían negociarse; sin embargo, reconoció estar dispuesto a volver a enfundarse con la camiseta rojiblanca, admitiendo que no llegaría como salvador de los tapatíos.

“Bueno, es una posibilidad. No, no me tendría que echar al hombro (a Chivas), no existen los salvadores. Seleccionado y mundialista, jugadorazo (Piojo Alvarado). Para que eso suceda faltan muchísimas cosas, pero como siempre he dicho, la historia de la manera más romántica sería que yo terminara mi carrera en Chivas, nunca he estado cerrado, pero se tienen que dar muchas cosas, muchas situaciones.

“Creo que hay mucha gente que es muy joven que sigue a las Chivas, pero mi relación con las Chivas como me dieron tantísimo, en mi etapa les di muchísimo: un campeonato, aunque no participé tanto; campeón goleador, me fui a Europa. La historia de Chicharito con las Chivas puede ser mejor, sí como todas, pero como lo de la Selección se puede hacer mejor, pero son historias recíprocas, que un club te dé la oportunidad.

“Mi historia con las Chivas está muy bien, puede estar mejor y si se llega a dar, bienvenido sea. Tampoco es que me echen en contra a todo el Rebaño como que no quería ir. Yo amo a las Chivas”, declaró en entrevista con el Escorpión Dorado.

¿De qué depende el fichaje de Chicharito con Chivas?

Hay varios factores a considerar para poder entablar negociaciones serias con Javier Hernández, en donde una de las más importantes es definir sus pretensiones económicas, aunado a su estado físico debido a que se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado anterior.