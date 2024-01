Chivas de Guadalajara sigue avanzando en la planeación de la plantilla para el Clausura 2024. El Rebaño Sagrado está muy cerca de concretar la llegada de refuerzos, siendo Chicharito uno de los que podría concretarse en breve, con lo que se cumpliría una de las viejas peticiones de Fernando Beltrán.

El delantero viene de culminar su contrato con el LA Galaxy y ahora está a un paso de convertirse en futbolista de Chivas de Guadalajara. Chicharito cumplió una gran etapa en la MLS, pero luego de llegar a un acuerdo con la directiva del club rojiblanco está encaminado para tener una nueva etapa en la Liga MX.

La incorporación de Chicharito se produce en un momento complicado para Chivas de Guadalajara, que no culminó de la mejor manera el ciclo de Veljko Paunovic. El serbio completó un notable desempeño como entrenador, pero no pudo llevar un título de Liga MX a las vitrinas del conjunto rojiblanco.

El equipo rozó la gloria en el Clausura 2023, luego de caer en la Gran Final contra Tigres. Fernando Beltrán habló de lo que le faltó al equipo y en su momento reconoció que hizo mucha falta un jugador con experiencia, siendo Chicharito un elemento que reúne estas características.

¿Qué dijo Fernando Beltrán?

Fernando Beltrán es una de las figuras del Rebaño

Chivas de Guadalajara tenía en sus manos el título de la Liga MX, luego de irse al descanso con la ventaja de 2-0 en el global de la Gran Final del Clausura 2023. Sin embargo, el equipo no tuvo la personalidad necesaria para conservar la victoria en el segundo tiempo y dejó escapar el partido.

Fernando Beltrán reflexionó sobre la derrota de hace casi un año y aseguró que a Chivas de Guadalajara le faltó un jugador con experiencia. El Nene reconoció que los jugadores perdieron el control en el complemento y no tuvieron un jugador de referencia para conquistar el título en el Clausura 2023.

“La neta la perdimos nosotros, más allá de lo del campo, tácticas y todo eso… termina el primer tiempo, entramos al vestidor y nos faltó un güey de experiencia, yo no digo que no haya, estaba el Pocho, pero como que Pocho se contagió, Cone se contagió un poco, creo que ellos estaban calentando, pero en sí en el 11 titular no hubo alguien que dijera: ‘Calma, tranquilos, vamos ganando’“, reconoció Fernando Beltrán en diálogo con Miguel Ponce.

La carrera de Chicharito

Chicharito pasó por clubes grandes en el Viejo Continente

Chicharito cuenta con una larga trayectoria en el futbol europeo, donde pasó por clubes de la talla de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla. Todo esto le permite a Javier Hernández tener la experiencia que actualmente no tiene Fernando Gago a disposición en su plantilla.