La rivalidad entre Chivas y América es la más importante de todo el futbol mexicano desde hace más de 50 años, en donde aficionados de cada institución aseguran que uno es más grande que el otro; sin embargo, el mediocampista rojiblanco, Fernando González, desató polémica por unas declaraciones que recientemente dio al exjugador del Rebaño, Miguel Ponce.

El Oso es un futbolista que surgió de las fuerzas básicas del Guadalajara durante la segunda etapa de Benjamín Galindo en el conjunto rojiblanco en el 2013; sin embargo, después salió a varios clubes de Liga de Ascenso, posteriormente llegó al Necaxa y en el 2019 pasó a la escuadra de las Águilas.

Tras año y medio defendiendo los colores azulcremas y ahora que ha regresado al Rebaño, el Pocho Ponce le cuestionó sobre cuál es la diferencia entre ambas instituciones y cuál considera que es la más importante, en donde González admitió que pensaba que lo era el América, aunque ahora considera que es el chiverío.

“Me da risa porque cuando llegué al América mi roomie era Paul Aguilar y me decía eso, por haber estado en las dos, pero la verdad cuando llegué allá casi no estuve con Chivas en Primera División y le dije que de lo que me tocó, pues América.

“Pero cuando vengo para acá, la única diferencia es que lamentablemente tienen un trofeo más que nosotros. En lo demás, son detallitos de que en un viaje tienes chárter y a lo mejor no. Ahora, decidir pues como en Chivas estuve desde chiquito, siempre tuve la espinita y ahora acá estoy. Cuando llegué al América no me había tocado estar tanto. Voy a elegir a Chivas, no porque estoy ahorita aquí, sino por los momentos y todo, la etapa que me ha tocado, ahora he jugado más”, aseguró el Oso González.

¿Cómo le fue al Oso González en el América?

Tras un brillante paso por el Necaxa, el canterano del Rebaño fue pretendido y fichado por las Águilas de cara al Apertura 2019, en donde logró el título del Campeón de Campeones 2018-2019. Sin embargo, no logró consolidarse con la azulcrema y salió del Nido tras el Guard1anes 2020 rumbo al León.

JAM MEDIA

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas tiene asegurada su participación directa en la Liguilla, por lo que tras la Fecha FIFA y la semana del Play-In, regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final contra los Pumas.