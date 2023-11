La esperanza de que José Juan Macías reaparezca con Chivas en este Apertura 2023 se está diluyendo paulatinamente por mera decisión de Veljko Paunovic y prueba de ello se suscitó este jueves para el duelo amistoso del Rebaño contra el Tapatío en La Piedad, Michoacán.

Ante la inactividad del Rebaño por su clasificación a la Liguilla de manera directa por la pausa de la Fecha FIFA, aunado al Play-In, la directiva comandada por Fernando Hierro decidió organizar un duelo de preparación con el Tapatío, escuadra de la Liga de Expansión que quedó eliminado en la Fase Regular.

Para este compromiso, la ilusión de la afición radicaba en la reaparición de José Juan Macías con el conjunto tapatío después de varios meses de ausencia por dos rupturas de ligamento cruzado anterior; sin embargo, el atacante no fue requerido y no participó ni con el primer equipo ni con la filial rojiblanca, duelo que terminó 2-3 en favor de la escuadra de la División de Plata.

La razón por la que el cuerpo técnico de Veljko Paunovic no lo utilizó, pese a que jugó 30 minutos en un amistoso hace una semana, se debe a que se determinó darle descanso y no forzarlo para que siga readaptándose a la competencia de manera gradual, según reveló el comunicador César Huerta.

Este reportero detalló que existe la probabilidad de que JJ Macías haya sentido alguna molestia, que aunque no sería de consideración, el cuerpo técnico del serbio tomó la decisión de enfriar su regreso para evitar una posible recaída.

“A JJ se decidió aguantarlo de último minuto. Me platican que es meramente un tema de precaución, de llevarlo con calma, de tomar los recaudos necesarios en un tema como este. Ojo, nadie me lo quiso decir así tal cual, pero no me parecería raro que alguna molestia pudiera haber sentido en los 30 minutos que jugó el otro día y por eso digan que mejor vamos con calma.

“Alguna molestia, por pequeña que sea y se llega a sentir cuando vienes de una lesión, es mejor aplacar y aguantar un poquito más. No les sorprenda para nada que José Juan Macías esté para la pretemporada del Clausura 2024”, explicó en el programa Peloteros PQ de YouTube.

¿Cuándo reaparecería José Juan Macías con el primer equipo de Chivas?

La realidad es que el delantero ha estado entrenando a la par de sus compañeros desde hace varias semanas; sin embargo, el proceso de readaptación a la alta competencia está siendo lento, por lo que en el club no hay certeza de cuándo podría reaparecer y prefieren ir valorándolo día con día.

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas tiene asegurada su participación directa en la Liguilla, por lo que tras la Fecha FIFA y la semana del Play-In, regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final contra los Pumas.