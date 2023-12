Chivas de Guadalajara trabaja en incorporaciones para su plantilla de cara a lo que será un semestre realmente exigente, en el que jugarán el Clausura 2024 y la Concachampions. Uno de esos ‘refuerzos’ para el conjunto rojiblanco sería Armando González, también conocido como la Hormiga, quien habría llamado la atención de Veljko Paunovic.

Armando González es el principal referente de Chivas de Guadalajara Sub 23, que recientemente se consagró campeón de la Liga MX en la categoría. La Hormiga convirtió uno de los goles en la Gran Final frente a Tigres, siendo considerado uno de los principales exponentes de la cantera rojiblanca.

Pero el aporte de Armando González va mucho más allá de lo que fue su gran actuación en el duelo decisivo frente a los Felinos. Y es que el extremo del Rebaño Sagrado Sub 23 también brilló en la fase regular del Torneo Apertura 2023, siendo el máximo goleador del equipo con 13 anotaciones.

La Hormiga se consagró como Campeón de Goleo en la categoría, siendo una promesa que se ha robado todos los reflectores en las últimas semanas. De hecho, existe la posibilidad que Armando González sea considerado para el primer equipo del Rebaño Sagrado en el próximo semestre.

¿Por qué le dicen ‘Hormiga’?

Armando González quiere ganarse un puesto en Chivas

El apodo de Armando González se debe a su físico. El joven extremo de las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara mide 1,79 mts y rápidamente se ha ganado el cariño de la afición del Rebaño Sagrado, que exige minutos para él pensando en el exigente calendario que se avecina para el equipo.

“Es una felicidad muy grande, siempre he querido jugar en Chivas, cuando me despierto le doy gracias a Dios porque es un día más en el que puedo estar en el club y disfrutar. Es increíble y me honra mucho portar estos colores“, dijo en una entrevista para el club sobre su momento en las fuerzas básicas.

A pesar de que es considerado como uno de los talentos emergentes más importantes de Chivas de Guadalajara, lo cierto es que hay rumores sobre su posible salida del club en el mercado de pases. La Hormiga llamó la atención de Pachuca, equipo que buscaría seducir al Rebaño Sagrado con un intercambio.

La idea de los Tuzos consiste en ofrecer a José Castillo a cambio de Armando González, conociendo del interés que tiene el Rebaño Sagrado en el defensa. Sin embargo, la dirección deportiva que comanda Fernando Hierro buscaría otras vías para quedarse con el central de Pachuca sin perder a la Hormiga.

Encuesta ¿Te gustaría ver a la Hormiga González en el primer equipo? ¿Te gustaría ver a la Hormiga González en el primer equipo? Sí, es momento de darle minutos No, Chivas no está para improvisar YA VOTARON 11 PERSONAS

Las características de Armando González le vendrían muy bien a Chivas de Guadalajara en estos momentos, especialmente cuando se habla de la salida de Alexis Vega. Veljko Paunovic podría pensar en la Hormiga y darle minutos de manera progresiva, buscando una correcta adaptación al primer equipo.

El gol del título

Armando González destrabó la Gran Final contra Tigres, que parecía irse directo a los tiros desde el punto penal. Sin embargo, la Hormiga apareció en el segundo poste y mandó el balón al fondo de las redes, encaminando el triunfo de Chivas de Guadalajara frente a los Felinos.