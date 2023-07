El mercado de transferencias sigue activo en el futbol mexicano y uno de los movimientos que generó mayor revuelo era el que pretendía realizar Tigres con Chivas para hacerse de los servicios de Alexis Vega; sin embargo, han comenzado a circular nuevas versiones en donde Fernando Hierro habría deseado que se concretara el traspaso del atacante rumbo a San Nicolás de los Garza.

Es un hecho de que Gru es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad; sin embargo, sus constantes problemas físicos no le han permitido mantenerse con su mejor versión futbolística, por lo que la directiva tapatía habría deseado desprenderse del 10 del Club Deportivo Guadalajara para poder quitarse de encima esa situación.

El reportero y comunicador de ESPN, Mauricio Ymay, dijo durante la transmisión de Futbol Picante que la lesión del atacante del Guadalajara en su rodilla es delicada, por lo que su compañero John Sutcliffe reveló que la directiva rojiblanca añoraba que los felinos adquirieran al atacante debido a esa lesión que viene arrastrando.

“A mí me dijeron que los españoles estaban poniendo las veladoras de que se lo llevara Tigres. ‘Con lo que nos cuesta, no se cuida y los números, muy en frío, que en la Liguilla ¿qué hizo? Y de por sí no es el más profesional, pues que se lo lleven’. Yo creo que lo de Alexis Vega en Chivas va a acabar mal”, concluyó.

¿Cómo va Alexis Vega en torno a su lesión de rodilla?

Desde sus comienzos en el futbol profesional, el delantero del chiverío ha sido víctima de las lesiones en las rodillas; sin embargo, esa situación parece haberse incrementado el semestre anterior al ingresar a quirófano para atenderse una nueva dolencia y a la postre, presentar molestias que lo alejaron de la Selección Mexicana en la Copa Oro. Sin embargo, el delantero tuvo una rehabilitación y reapareció contra Athletic de Bilbao y tendrá actividad en la Leagues Cup.