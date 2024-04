Chivas logró una importante victoria en la noche de hoy luego de superar por 2-0 a Querétaro en el Estadio Akron. Por otro lado, quien estuvo presente en el Estadio Akron fue Chicharito Hernández y así fue su reacción en las redes sociales.

El Guadalajara tenía que ganar debido a que necesitaba seguir sumando de a tres para estar en pelea por un lugar que los deje directamente dentro de la clasificación a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Finalmente los dirigidos por Fernando Gago lograron su cometido luego de haber superado por 2-0 a Querétaro. El primero que anotó fue Gilberto Sepúlveda de cabeza, mientras que Roberto Alvarado marcó un golazo para definir el partido.

Por otro lado, quien vio el partido en las gradas del Estadio Akron fue Chicharito Hernández quien no fue convocado porque no está cien por ciento. Debido a esto, el cuerpo técnico decidió que no juegue para que esté totalmente recuperado para el juego contra Atlas en el Estadio Jalisco.

Por otra parte, luego del partido reaccionó en las redes sociales para festejar el importante triunfo ante Querétaro. “¡Gran esfuerzo y actuación de todos! +3. Nos que una final familia”, comentó en Instagram.

¿Qué queda para Chivas en el Clausura 2024?

El Guadalajara volverá a ver acción la próxima semana cuando dispute una nueva edición del Clásico Tapatío por la jornada 17 del Clausura 2024 de la Liga MX. El juego se llevará adelante en el Estadio Jalisco el sábado 28 de abril a las 22:00 del Centro de México.