¿Por qué no jugará Chicharito Hernández con Chivas vs. Querétaro en la Jornada 16 del CL24?

Las versiones de que Javier Hernández únicamente estaba listo para jugar con el Club Guadalajara en los partidos como local fueron desmentidas por el propio atacante hace unos días en sus redes sociales y ahora con la convocatoria para el duelo de esta noche frente a Querétaro donde tampoco podrá ver actividad.

Chicharito Hernández no fue considerado para los últimos tres duelos del Rebaño Sagrado fuera de la Perla Tapatía. No viajó a Los Ángeles para el amistoso contra Atlas, no jugo frente a Monterrey y tampoco contra Pachuca, pero este sábado ante los Gallos Blancos no fue considerado.

Muchas críticas fueron vertidas sobre Hernández Balcázar con el argumento de que por extrañas razones siempre que Chivas era visitante algo le sucedía al goleador, pero la realidad es que su estado físico no ha sido el mejor, ya que después de la fuerte lesión en los ligamentos de la rodilla derecha ha tenido que lidiar con varios problemas musculares que son propios de una operación de tal magnitud.

¿Por qué no jugará Chicharito ante Querétaro en la fecha 16?

Ahora bien, en la convocatoria para el juego de este sábado 20 de abril recibiendo a los queretanos sorprendió que no estuviera Chicharito, pues sigue con sus trabajos en uno de los abductores y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo, con lo cual no verá actividad en uno de los duelos cruciales para Guadalajara.

Chicharito estará listo para el Clásico Tapatío. Foto: Imago

“Cabe mencionar que Javier Hernández continúa con su plan de fortalecimiento personal con miras a estar en óptimas condiciones para su vuelta a la competencia”, fue lo que publicó el equipo rojiblanco en su portal sin dar muchas explicaciones al respecto como ya es una costumbre.

Para el Rebaño es de vital importancia este encuentro frente a los Gallos Blancos donde es imperativo sumar los tres puntos y el cuatro triunfo de manera consecutiva para segur dependiendo de sí mismos con la posibilidad de clasificar de manera directa a la Liguilla. Tienen 25 puntos en el octavo puesto y los queretanos 23 unidades, por lo que será un duelo de “matar o morir”.