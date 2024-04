Una de las principales preocupaciones para cualquier directiva y cuerpo técnico es que se rompa el vestidor y en las Chivas de Guadalajara no es la excepción, por lo cual nueva información genera controversia acerca de la personalidad de Javier Hernández, quien no ha caído del todo bien, según palabras de Carlos Hermosillo.

El ahora analista de Fox Sports y exatacante del Rebaño Sagrado, Carlos Hermosillo ventiló que al interior la plantilla hay jugadores que no se sienten muy cómodos con la forma de ser de Chicharito, sobretodo los más jóvenes a quienes se dirige de manera no tan amable.

“A mi me parece que el Chicharo… tiene unos movimientos extraordinarios movimientos en la cancha, es un jugador que tiene olfato, pero tiene que tener mucha mayor humildad. Porque yo ya me entere que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde”, fue parte de lo que comentó el exdelantero de Chivas en La Última Palabra.

Chivas se juega su boleto frente a Querétaro

Guadalajara sostendrá este sábado 20 de abril un partido crucial, pues a solo dos fechas de que termine la fase regular requieren de sumar los tres puntos para depender de sí mismos en la clasificación para la Liguilla al ubicarse en la octava posición.

Foto: X

Por el momento los rojiblancos suman 25 puntos producto de siete triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, si logran imponerse a los Gallos Blancos pueden aspirar hasta la quinta plaza siempre y cuando los Rayos no ganen a Tigres el fin de semana.

Una derrota del Rebaño lo pondría en una posición complicada, ya que los mismos queretanos y los Pumas de la UNAM por debajo con 23 unidades y la victoria de ambos mandaría al equipo de Fernando Gago a la décima plaza, es decir, apenas en el último lugar del Play-In.