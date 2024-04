El timonel del Rebaño parece haber tomado confianza en los partidos más recientes, pero no será suficiente.

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago tiene una misión muy complicada de cara a la Fiesta Grande del Torneo Clausura 2024 pensando en pelear por el campeonato, a pesar de que acumulan tres victorias de manera consecutiva.

El Rebaño Sagrado depende de sí mismo para clasificar a la Liguilla con 25 puntos producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, aunque se coloca en la octava posición, pero el duelo del fin de semana contra Querétaro le significaría poder escalar hasta la quinta plaza.

La buena noticia para Chivas es que en la Fecha 16 Tigres y Necaxa se enfrentarán en otro duelo de rivales para ganar un boleto directo a los Cuartos de Final, lo cual hará que alguno de los dos deje puntos en el camino y esto terminará por beneficiarle a la escuadra que dirige Fernando Gago.

La advertencia para Fernando Gago con Chivas de cara a la Liguilla

No obstante, hay un aspecto que no puede dejar de lado Guadalajara en las tres victorias consecutivas que acumulan y es que en estos duelos han habido circunstancias que le han favorecido, es decir, no solo han ganado por ser mejores en la cancha y esto es justamente lo que debe considerar Gago si quiere competir por el titulo.

Gago va por su cuarto triunfo con los rojiblancos. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“Chivas tiene que buscar dos partidos para jugar mejor al futbol, no conformarse con qué ha ganado. Ha ganado porque hay esos detalles, en Monterrey estaba con la luz apagada en el 11 vs 11. Contra Pachuca, se metieron el gol. Chivas debe jugar mejor porque en Liguilla son de matar o morir los juegos. Necesitan un nivel futbolístico más alto”.

“Buscar jugar mejor. Quita(Gago) a Cade Cowell y mete a Pavel Pérez. Roberto Alvarado de volante te da una proyección que no te da el Pocho Guzmán. El primer jugador que se le pone enfrente al Piojo se lo quita, clarifica para conducir de frente. El Pocho te sirve en el área para agarrar un rebote porque es muy vivo para jugar, pero no tiene construcción de futbol. Gago ha tomado la decisión de que no sea titular”, fue parte de lo que comentó el periodista Davie Medrano en el Súpergol de Radiograma Jalisco.