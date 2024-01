Chivas se prepara para recibir a Javier Hernández en un Estadio Akron que se espera que tenga un lleno total para ver la presentación del hijo pródigo. En medio de esto sigue el mercado de pases y dan a conocer los pasos a seguir por parte del Guadalajara a días de que este cierre.

Ante la llegada de varios jugadores se habla mucho de la posibilidad de que la directiva Rojiblanca siga incorporando a futbolistas. Uno de los sueños anhelados por la afición es el fichaje de Carlos Vela, quien en estos momentos analiza ofertas de diferentes clubes de la Major Leagues Soccer.

A esto se suma que en día de ayer comenzó a trascender el supuesto interés Chivas fichar a Néstor Araujo. Esto se da luego de que se haya informado que André Jardine, entrenador de América, no tendrá en cuenta al defensa de cara a lo que resta el Clausura 2024.

Sin embargo, Fernando Cevallos confirmó que no solo el Rebaño Sagrado no está interesado en el zaguero Azulcrema, sino que además se retiraría del mercado de invierno. “No hay interés de Chivas por Néstor Araujo… Con la llegada de Chicharito se cierran los refuerzos para esta temporada”, señaló en su cuenta X.

En la misma línea, el periodista de Fox Sport recalcó que Carlos Vela no llegará a Verde Valle. “Las expectativas de Carlos Vela son muy diferentes a las de Chicharito… Aunque Chivas o cualquier otro equipo de la Liga Mx le pudiera hacer una muy buena oferta, Vela no tiene el deseo ni ninguna intención de jugar en el fútbol mexicano”, explicó.

¿Cuándo es la presentación de Chicharito Hernández?

Por otro lado, Chicharito Hernández será presentado de manera oficial en el Estadio Akron. El evento se llevará adelante el próximo sábado a las 19:00 del Centro de México con boletos gratuitos para los abonados. Cabe destacar que en el día de ayer se agotaron todas los tickets y se espera un lleno total.

¿Whalley titular en Chivas vs. Tijuana?

En el día de ayer no solo se dio a conocer la lista de citados para el juego en la Frontera, sino que además que Óscar Whalley podría ver minutos en el Clausura 2024. Así lo informó Chivas en página oficial en la que marcó que también José Castillo, defensa incorporado en este mercado de pases, también podía debutar de manera oficial en la Liga MX.

Citados de Chivas vs. Tijuana