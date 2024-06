Georgina González es una de las conductoras y comentaristas más queridas de TUDN no solo por sus atinados comentarios, también porque es fiel seguidora de las Chivas de Guadalajara y nunca lo ha ocultado desde sus incursiones en Estadio W en el 730 de AM.

La comentarista y exjugadora de voleibol dio a conocer mediante sus redes sociales parte de la intensa lucha con la que ha tenido que lidiar y aunque no dio fecha ni detalles acerca del inicio de su padecimiento y el tipo de cáncer que la aquejó durante algún tiempo, sí se mostró agradecida con la vida.

“Luché por un buen pronóstico, dediquémoslo a todas aquellas personas a quienes no se les pudo dar. La detección temprana, entrarle sin reservas han sido determinantes, sería esa mi única recomendación, cada quien puede de manera distinta. Deseo que sea la mejor. Siempre tuve un motivo para levantarme, despertar, comer, bañarme y reír”, indicó la aficionada del Rebaño Sagrado.

Geo González también fue parte del famoso programa Territorio Chiva que se transmitió durante varios años a través de 730 de AM en Estadio W, lo que ahora es W Deportes, por lo cual se ha convertido en una de las locutoras de mayor reconocimiento a nivel nacional, aunado a su participación constante en las transmisiones del futbol femenil por TUDN.

Foto: Instagram

“La carrocería me ha quedado como el coche de Checo, la cabeza redondita, lisa y brillante como un casco, el tanque marca abajo de la reserva, estoy agotada, flaca cansada, ojerosa con ilusiones, cuando la Dra. me abrazó y dijo felicidades, obvio pedí revisión al VAR, chéquenle por todos lados, ahí debajo de ese intestino que está grueso y de una vez el delgado, los flacos son engañosos, hay que catear el hígado aunque haga corajes, el recto lo veo muy derecho no vaya siendo que esconda algo, ¡nada! hoy no están”, fue parte de lo que agregó mientras que varios usuarios se unieron a la alegría de Geo González dejándole mensajes muy emotivos.

Chivas vuelve este miércoles de las vacaciones

Será la mañana de este miércoles 5 de junio cuando los jugadores del Rebaño reportes a los exámenes médicos y físicos para ponerse a las órdenes del entrenador Fernando Gago buscando arrancar la Pretemporada con la finalidad de encontrar una revancha por lo sucedido el certamen anterior.