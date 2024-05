La salida del defensor no se descarta en el presente mercado de fichajes.

En las Chivas de Guadalajara hay un futbolista que en este momento saben que tiene la condiciones para irse a Europa en cuanto le consigan una oportunidad y se trata de Gilberto Orozco Chiquete, quien suman varios torneos con un nivel importante que ha llamado la atención de varias escuadras nacionales.

Pero la intención de la directiva del Rebaño Sagrado comandada por Amaury Vergara es ofrecerle todas las facilidades para que se pueda ir al viejo continente, siempre y cuando exista una oferta formal que cumpla con las condiciones que exige el equipo más importante del futbol mexicano.

Y no necesariamente se refiere al tema económico, también que sea una propuesta atractiva para el Chiquete de manera deportiva, pues ha dejado claro que cuentan con las cualidades para cruzar el atlántico poniendo en alto el nombre de México y de las Chivas.

En Chivas saben que el Chiquete es seguido en Bélgica y Alemania

La empresa que representa al Chiquete es italiana y desde hace varios meses le están buscando acomodo en alguna escuadra europea, por lo cual ha sido seguido desde Bélgica y Alemania, aunque todavía sin que exista un ofrecimiento formal a Guadalajara por el defensor de 22 años.

Chiquete es una pieza clave para Gago. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

Por ello las puertas siguen abiertas para que el canterano de los rojiblancos cumpla con las expectativas de las escuadras que lo tienen en la mira, pues el mercado de pases en Europa apenas está por iniciar y se cierra hasta agosto, con lo cual los rojiblancos saben que todavía hay tiempo para que el defensa central se siga mostrando y los seis millones de euros que actualmente vale su carta, vayan en aumentando.

“A ver, cómo está el tema, es una opción interesante para él, si es que se llega a dar, pero ojo, Chivas necesita una buena oferta, si no hay una buena oferta, no se iría, se tienen que conjugar las dos cosas para dejarlo ir. En México no hay intención de dejarlo ir. Tienen todo junio todo julio y agosto, incluso volviendo de Copa América se podrá ver con el torneo iniciado que se vaya. Ya veremos como se resuelve ese tema”, fue parte de lo que comentó el periodista Jesús Bernal en su canal de YouTube.