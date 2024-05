Para Ricardo Peláez es una realidad que Fernando Hierro abandonó a las Chivas de Guadalajara justo en el momento donde parecía que el proyecto deportivo caminaba de la mejor manera con el objetivo de buscar el campeonato que se les ha negado desde el 2017.

La salida de Fernando Hierro ha dejado todo tipo de comentarios y la mayoría han sido en contra del dirigente español por haberse marchado a unos días de que arrancará la Pretemporada del Rebaño Sagrado con un año y medio más de contrato por delante.

En este sentido, el exdirector deportivo de Chivas, Ricardo Peláez le puso nombre a lo que hizo el ibérico en el conjunto rojiblanco al asegurar que fue un “abandono” por las circunstancias en las que se fue, con tres campañas clasificando a la Liguilla y llegando a una Final en el 2023.

“Estoy de acuerdo, te ofrecen, pero tampoco dejas a medias un proyecto está muy bien visto. Te trajimos para un proyecto importante, vamos creciendo, ya estamos muy cerca y ahora ya te vas, no creo que haya caído muy bien en la presidencia del club conociendo a Amaury Vergara. Perdón, pero no me digan que no es abandono”, fue parte de lo que explicó Peláez Linares en Futbol Picante.

Hierro no pudo irse con un campeonato. Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

Fernando Hierro se indignó con Paunovic cuando se quiso ir de Chivas

En este sentido, Héctor Huerta relató lo que sucedió cuando en el 2023 algunos rumores colocaban a Veljko Paunovic en el Almería de España y fue precisamente Fernando Hierro quien se sintió agraviado por la situación y finalmente el entrenador serbio se quedó con los rojiblancos.

“Cuando llegó una oferta por Paunovic del Almería el que más se enojó fue Hierro, le dijo ‘oye espérame no me dejes tirado esto. Yo te traje desde Europa para hacer este proyecto juntos y me dices que te está ofreciendo y seduciendo la posibilidad y te quieres ir, terminemos esto’ y terminó dos torneos con Guadalajara”, comentó el comunicador.