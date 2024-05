No será mexicano: En Chivas no tienen prisa por encontrar a un nuevo director deportivo

En las Chivas de Guadalajara no han sido días sencillos, no solo por el bicampeoanto que consiguió el acérrimo rival el fin de semana anterior, también por la intempestiva salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva que dejó a la familia de Amaury Vergara con mucho trabajo por delante.

Pero hay una situación que queda muy clara al interior de los altos mandos del Rebaño Sagrado y es que no se lanzarán al mercado a buscar un nuevo dirigente, ya que por el momento Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez seguirán con la labor que inició Fernando Hierro en el 2022.

La intención de Amaury Vergara es no tomar ninguna decisión precipitada en un momento donde se preparan para dar inicio al Torneo Apertura 2024 con el objetivo de que el estratega Fernando Gago mejore lo que hicieron en el certamen anterior al ser eliminados en Semifinales.

En Chivas no tienen prisa por encontrar nuevo director deportivo

De acuerdo a información de Fernando Cevallos en Fox Sports, el dueño de Guadalajara llevará poco a poco la contratación del nuevo dirigente, sin embargo por el momento buscará que tanto Martínez como Pérez, los dos colaboradores más cercanos de Hierro asuman la responsabilidad, de lo contrario Amaury buscaría a un nuevo director deportivo en el extranjero.

Amaury no quiere tomar decisioes precipitadas. Foto: Imago

“Se quedan estos dos personajes y si no aceptan o no hay arreglo con ellos no van a buscar director deportivo pronto. No hay prisa. Fernando Gago está firme, no le van a traer a alguien de un día para otro para que le vaya a complicar el trabajo. Si no se quedan los dos auxiliares de Hierro… en el transcurso de la temporada (buscarán nuevo directivo)”.

“Y van a buscar a alguien de fuera, no van a buscar alguien que haya trabajado acá. Opción a, que se queden los auxiliares de Hierro, opción b, traer a alguien desintoxicado del futbol mexicano como era Hierro, no quieren a nadie que esté actualmente o que haya trabajado en el futbol mexicano. Ya están negociando los refuerzos para la siguiente temporada”, fue parte de lo que comentó el comunicador.