De todas las malas noticias que rondaron a Chivas tras su eliminación en las Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, hay una que llena de ilusión a la afición rojiblanca. Y es que la consolidación de Jesús Orozco Chiquete en la defensa lo tiene a las puertas de una eventual salida al futbol europeo, donde cada vez son más los equipos que preguntan por sus servicios.

Al defensor lo representa un grupo italiano, por lo que la Serie A ha sido el primer campeonato que suena al que podría migrar. Sin embargo, han surgido otros posibles destinos que seguramente se ampliarán aún más en caso de que el joven de 22 años destaque en la Copa América 2024 con México.

Jesús Bernal reveló nueva información sobre Orozco Chiquete y su futuro

“Hay equipos de dos ligas, bueno, en realidad de tres, pero una ya se sabe, las otras dos aún no, que comienzan a seguir muy de cerca a Jesús El Chiquete Orozco y tal parece que esta posibilidad de irse a Europa cada vez va tomando más y más fuerza. Así que habrá que estar preparados porque en caso de que llegue una buena oferta se puede ir. ¿Qué opinan ustedes, Chiquete tiene nivel para competir en Europa, Chivas debería dejarlo salir?”, dijo el reportero de ESPN, Jesús Bernal, en su canal de YouTube.

“Chivas está muy pendiente de Chiquete Orozco, un jugador que tiene la intención y las ganas de ir al futbol de Europa y no de ahora, desde hace tiempo por diferentes situaciones, una de ellas, el grupo de representantes que tiene es italiano y eso evidentemente le abre las puertas, pero no solamente e eso, pues tú también necesitas cierta calidad, un cierto nivel para poder aspirar y está clarísimo que Chiquete Orozco lo tiene”, añadió en su más reciente publicación.

¿Qué ligas además de Italia buscan a Orozco Chiquete?

Bernal reveló, pues, que además del calcio italiano, al defensor por izquierda lo pretenden equipos de Bélgica y Alemania. Concretamente, no dio nombres de los clubes interesados, pero se sabe que de la Jupiler League es el Anderlecht.

“Hablo de ligas porque no tengo el nombre concreto de los clubes, pero hay dos que siguen al Chiquete, una en lo particular a mí me encantaría que fuera y la otra no me desagrada, porque en esa otra liga le ha ido muy bien a los defensas mexicanos. La primera es la liga de Bélgica, una liga formativa que compra prospectos para venderlos lo más rápido posible a otras. La otra también me gusta pero no sé si como primer escalón sería lo más indicado, se trata de la Bundesliga”, finalizó.