Los rumores apuntan a que Monterrey solo soltará a Jesús Gallardo a las Chivas si a cambio se queda con Pocho Guzmán. El capitán del Rebaño Sagrado es el objeto de deseo de los Rayados y solo bajo esas condiciones estarían dispuestos a soltar al lateral izquierdo, quien es buscado por el Guadalajara desde el semestre anterior.

Todo comenzó cuando Gerardo Arteaga era pretendido por el chiverío y Rayados rebasó por la izquierda para quedarse con el exjugador del Genk de Bélgica. Fue entonces que Chivas buscó quedarse con Gallardo, a sabiendas de que La Pandilla acababa de invertir en un lateral. Sin embargo, al cabo de un torneo, el panorama cambió por completo en ambos clubes tras no llegar a un acuerdo en enero.

José Castillo se afianzó en la lateral izquierda de Chivas

El Guadalajara improvisó con Mateo Chávez, pero el juvenil falló al no presentarse a una sesión con Fernando Gago, quien lo relegó al banquillo de suplentes para ceder su lugar a José Castillo, quien rindió frutos en la posición. Del otro lado, Arteaga se afianzó con los regios y Gallardo encontró su lugar como volante, unos metros más adelante, lo que dejó a todas las partes satisfechas.

“Uno de los nombres que había sonado desde el mercado pasado, todo a raíz de la salida de Chicote Calderón el semestre anterior, y Chivas decía, ‘pues lateral izquierdo, ¿de dónde?’; después, conforme vimos los trabajos de Fernando Gago de pretemporada, vimos que Mateo Chávez, canterano del equipo rojiblanco, estaba programado para ser el lateral izquierdo titular, así ocurrió, y además llegó José Castillo, un plurifuncional en la defensa, de lateral izquierdo, central izquierdo, lateral derecho o central derecho, quien a raíz de que Mateo tuvo este tema de no asistir a una charla técnica o llegar tarde y que por eso lo cepilló Gago, José Castillo tomó su lugar y entonces en la recta final se convirtió en el lateral izquierdo titular del Rebaño”, recordó Omar Villarreal Villalvazo en su canal de YouTube.

¿Cambio Pocho Guzmán por Jesús Gallardo?

Sin embargo, ante el fracaso de Rayados al invertir cantidades enormes de dinero en refuerzos, la Pandilla determinó hacer un cambio de raíz y desprenderse de algunas figuras, como es el caso de Gallardo. Aunque Chivas tiene a José Castillo en la posición, se dice que tras la posible salida de Orozco Chiquete a Europa, el relevo natural sería Castillo, por lo que se recorrería y quedaría desprotegida la lateral otra vez, situación que busca aprovechar Monterrey.

“Bueno, ahora el rumor de El Universal es que habría interés de Rayados de Monterrey por Víctor Pocho Guzmán, uno de los capitanes o el capitán del Guadalajara. Entonces estaba este rumor de que Monterrey querría a Víctor Guzmán y mandaría dinero y a Jesus Gallardo en este trato o negociación. Para mí, la situación de la lateral izquierda va cambiando semestre a semestre y antes decías ‘sí, quién va a jugar de lateral izquierdo y Gallardo sonaba como una opción bastante interesante. Pero ya después de que José Castillo cerró ahí y lo hizo bastante bien y soy de la idea de que Mateo Chávez volverá a las convocatorias como lateral izquierdo, me parecería que no tendría mucho caso el ir por Jesús Gallardo”, continuó el reportero de TV Azteca.

“En mi opinión, son más jóvenes y tal vez por ahí perder a a Guzmán que tanto tiempo lo quisiste, que tanto tiempo la afición lo quiso, que de pronto ha tenido sus momentos, que fue goleador del equipo el torneo anterior, me parecería que no sería un buen trato. Yo no lo haría, yo no cambiaría a Gallardo por Guzmán aunque le incluyeran dinero”, finalizó.