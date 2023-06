Con el Apertura 2023 cada vez más cerca, las Chivas de Guadalajara parecen haber detenido las negociaciones por Alan Pulido y Luca Martínez Dupuy. Esto, porque para Veljko Paunovic es prioritaria la llegada de Fidel Ambriz y no de un centrodelantero.

En cuanto a las negociaciones por un delantero, Chivas avanzó más por Luca Martínez Dupuy, atacante de 22 años que podría tener un mayor precio de reventa si rinde según lo esperado. Sin embargo, el Rebaño no debe de dormirse, ya que el futbolista de Rosario Central es seguido por otros equipos.

Anteriormente se habló de que los Bravos de Juárez e incluso el América, le seguían los pasos a Luca Martínez Dupuy. Sin embargo, hay otro equipo de la Liga MX que avanzó en silencio y ya habría realizado una oferta formal a Rosario Central. ¿Le roban el fichaje al Rebaño?

Según reporta el Diario AS, los Pumas de la UNAM ya enviaron una oferta formal por Luca Martínez Dupuy, la cual consistiría en un préstamo. Por este motivo, Rosario Central no aceptó, pero la misma fuente indica que Chivas no ha vuelto a elevar un ofrecimiento al club argentino.

Le motiva llegar a Chivas

Tras participar con la Selección Mexicana Sub-23 en el torneo juvenil Maurice Revello, Luca Martínez Dupuy respondió sobre el interés del Rebaño: “Sí, hay una posibilidad. Me motiva mucho el interés de Chivas. Esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, me mantengo al margen. Yo seguiré en lo mío, entrenando y para mejorar día con día”, aseguró.